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Главная Новости Общество невероятно Футуристы показали человека из будущего, работающего в офисе 20 лет (видео)
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Футуристы показали человека из будущего, работающего в офисе 20 лет (видео)

Именно так, по мнению ученых, будет выглядеть человек, работающий в офисе за компьютером более 20 лет

сегодня, 08:46
Автор:

Елена Волкова

Международная команда специалистов по человеческому поведению и охране труда под руководством футуриста Уильяма Хайэма представила уникальное творение - восковую фигуру “Эмма”. Именно так, по мнению ученых, будет выглядеть человек, работающий в офисе за компьютером более 20 лет. Видео команда исследователей показала на YouTube.

Футуристы показали человека из будущего, работающего в офисе 20 лет (видео)

Эксперты провели опрос среди тысячи жителей Франции, Германии и Великобритании, которые трудятся в офисе. Исходя из проблем со здоровьем, которые они описали, ученые и создали Эмму. Выглядит восковая фигура отнюдь не здорово: сгорбленная спина, опухшие ноги и налитые кровью глаза - именно это якобы и может ожидать человечество, если не предпринять меры. Дескать, работодатели должны заботиться о сотрудниках, обеспечив их  эргономичными рабочими местами, а также ввести перерывы, которые позволят сотрудникам больше двигаться.

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показаликак будет выглядеть наша планета без ледников.


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