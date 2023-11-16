Зима удивит температурами: климатолог рассказала, что ожидает украинцев

Погода в украинских регионах этой зимой прогнозируется аномально теплой и без осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха каждого зимнего месяца на 2-3 градуса превысит климатическую норму 1991-2020 годов.Такой прогноз обнародовала руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщает NV .

Зима в Украине (фото из открытых источников)





Прогнозистка утверждает, что зимы за последние 30 лет стали значительно теплее, если сравнивать с предыдущими десятилетиями. В частности, за указанное время температуры воздуха за сезон повышались почти на 1,5 градуса. Наибольшее потепление наблюдается в течение января – второй зимний месяц выдался на 2,0 -2,5 градуса теплее, чем был в 1961-1990 годах.

Вера Балабух напоминает, что в этом году период с августа и сам октябрь в нашей стране показался аномально теплым, столбик термометра в украинских регионах показывал более высокую температуру за все время ведения инструментального наблюдения.

Синоптик говорит, что декабрь этого года может быть на 2-3 градуса теплее показателей, которые фиксировались в этом месяце за последние десятилетия. Поэтому на значительных территориях нашей страны в течение этого месяца преобладают плюсовые температуры воздуха. Морозы иногда тоже будут, однако периоды с аномально высокой температурой возможны на довольно продолжительное время.

В январе и феврале нового года тоже могут фиксировать выше норм температуры воздуха. За это время, в частности, в январе и феврале показатели могут превысить климатическую норму на 2 градуса.

Еще прогнозистка отмечает, что, когда придет февраль 2024 года, погода в украинских регионах может показаться очень неустойчивой. В последний зимний месяц может активизироваться циклоническая деятельность, и поэтому ожидают, что выпадет больше осадков, будет еще увеличиваться скорость ветра. Какими именно будут осадки – идти дожди или снег – зависит от того, какая будет температура воздуха.

Вместе с тем синоптик уточнила, что сильные морозы на территориях украинских регионов этой зимой маловероятны, кроме территорий на высокогорьях Карпат. Нынешняя зима прогнозируется такой, как и в прошлом году, или еще теплее. Возможен сильный холод в тот период, когда будут происходить заливы арктического воздуха, но такие периоды по времени будут преимущественно кратковременными.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что когда Украину будет заметать снегом