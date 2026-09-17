Зима без денег на защиту: Минфин отложил на декабрь миллиардные расходы на энергетику

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Недилько Ксения
В Украине обостряется бюджетный кризис, вызванный критическим отставанием от графиков привлечения внешних финансовых заимствований. Из-за задержек в выполнении внутренних реформ правительственные структуры вынуждены прибегать к жесткому маневрированию средствами, переписывая финансовые планы на подготовку страны к отопительному сезону.
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В подкасте "Хроники экономики" глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Подласа раскрыла тревожные детали оптимизации расходов.
Однако перенесение финансирования строительных работ на декабрь, по оценкам профильного комитета, является фактической отменой этих проектов, ведь освоить капитальные средства за считанные недели до завершения года технически и бюрократически невозможно. Нардепка подтвердила, что это решение напрямую бьет по "планам устойчивости" перед зимой.
Главной причиной финансовой голодовки государства является медленное принятие необходимых законов, открывающих доступ к иностранным грантам и кредитам.
Такое финансовое смещение заставляет местные власти и энергетические компании рассчитывать исключительно на собственные внутренние резервы при защите подстанций от возможных российских атак, поскольку государственные инвестиционные программы останутся замороженными до начала зимы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что весной 2027 года украинское правительство проведет плановое ежегодное повышение пенсий для большинства пожилых людей. Финансовое обеспечение для реализации этого шага уже успешно интегрировано в главный финансовый документ страны на предстоящий период.