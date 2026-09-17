Зима без денег на защиту: Минфин отложил на декабрь миллиардные расходы на энергетику



















В Украине обостряется бюджетный кризис, вызванный критическим отставанием от графиков привлечения внешних финансовых заимствований. Из-за задержек в выполнении внутренних реформ правительственные структуры вынуждены прибегать к жесткому маневрированию средствами, переписывая финансовые планы на подготовку страны к отопительному сезону.

Иллюстративное фото

В подкасте "Хроники экономики" глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Подласа раскрыла тревожные детали оптимизации расходов.

"Министерство финансов из-за проблем с поступлением международного финансирования перенесло на декабрь часть капитальных расходов, запланированных на сентябрь-ноябрь, — констатировала народный депутат, уточнив, что речь идет прежде всего о строительстве и реконструкции больниц, обустройстве хранилищ в школах, защите энергетики и сведении социальной. Чиновница добавила: — Только с сентября на конец года было перенесено 39 миллиардов гривен капитальных расходов. В то же время, правительство продолжает бесперебойно обеспечивать социальные выплаты и заработные платы бюджетникам".

Однако перенесение финансирования строительных работ на декабрь, по оценкам профильного комитета, является фактической отменой этих проектов, ведь освоить капитальные средства за считанные недели до завершения года технически и бюрократически невозможно. Нардепка подтвердила, что это решение напрямую бьет по "планам устойчивости" перед зимой.

Главной причиной финансовой голодовки государства является медленное принятие необходимых законов, открывающих доступ к иностранным грантам и кредитам.

"Из запланированных на этот год 50,8 миллиарда долларов международной поддержки по состоянию на середину сентября Украина смогла получить всего около 21 миллиарда, — подчеркнула Роксолана Подласа, приведя в пример задержку с ликвидацией беспошлинных посылок. Руководитель комитета резюмировала: — Законопроект должен был быть принят в августе для получения транша от ЕС в сентябре. Однако голосование состоялось только в середине сентября, из-за чего поступление денег сместилось как минимум на конец октября".

Такое финансовое смещение заставляет местные власти и энергетические компании рассчитывать исключительно на собственные внутренние резервы при защите подстанций от возможных российских атак, поскольку государственные инвестиционные программы останутся замороженными до начала зимы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что весной 2027 года украинское правительство проведет плановое ежегодное повышение пенсий для большинства пожилых людей. Финансовое обеспечение для реализации этого шага уже успешно интегрировано в главный финансовый документ страны на предстоящий период.