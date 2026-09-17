Зима без грошей на захист: Мінфін відклав на грудень мільярдні видатки на енергетику

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Недилько Ксения
В Україні загострюється бюджетна криза, викликана критичним відставанням від графіків залучення зовнішніх фінансових запозичень. Через затримки у виконанні внутрішніх реформ урядові структури змушені вдаватися до жорсткого маневрування коштами, переписуючи фінансові плани на підготовку країни до опалювального сезону.
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У подкасті "Хроніки економіки" голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа розкрила тривожні деталі оптимізації видатків.
Проте перенесення фінансування будівельних робіт на грудень, за оцінками профільного комітету, є фактичним скасуванням цих проєктів, адже освоїти капітальні кошти за лічені тижні до завершення року технічно та бюрократично неможливо. Парламентарка підтвердила, що це рішення безпосередньо б'є по "планах стійкості" перед зимою.
Головною причиною фінансового голодування держави є повільне ухвалення необхідних законів, які відкривають доступ до іноземних грантів та кредитів.
Таке фінансове зміщення змушує місцеву владу та енергетичні компанії розраховувати виключно на власні внутрішні резерви під час захисту підстанцій від можливих російських атак, оскільки державні інвестиційні програми залишаться замороженими до початку зими.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що навесні 2027 року український уряд проведе планове щорічне підвищення пенсій для більшості літніх людей. Фінансове забезпечення для реалізації цього кроку вже успішно інтегроване до головного фінансового документа країни на майбутній період.