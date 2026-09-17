Зима без грошей на захист: Мінфін відклав на грудень мільярдні видатки на енергетику



















В Україні загострюється бюджетна криза, викликана критичним відставанням від графіків залучення зовнішніх фінансових запозичень. Через затримки у виконанні внутрішніх реформ урядові структури змушені вдаватися до жорсткого маневрування коштами, переписуючи фінансові плани на підготовку країни до опалювального сезону.

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У подкасті "Хроніки економіки" голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа розкрила тривожні деталі оптимізації видатків.

"Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень–листопад, — констатувала народна депутатка, уточнивши, що йдеться насамперед про будівництво й реконструкцію лікарень, облаштування сховищ у школах, захист енергетики та зведення соціального житла. Посадовиця додала: — Лише з вересня на кінець року було перенесено 39 мільярдів гривень капітальних видатків. Водночас уряд продовжує безперебійно забезпечувати соціальні виплати та заробітні плати бюджетникам".

Проте перенесення фінансування будівельних робіт на грудень, за оцінками профільного комітету, є фактичним скасуванням цих проєктів, адже освоїти капітальні кошти за лічені тижні до завершення року технічно та бюрократично неможливо. Парламентарка підтвердила, що це рішення безпосередньо б'є по "планах стійкості" перед зимою.

Головною причиною фінансового голодування держави є повільне ухвалення необхідних законів, які відкривають доступ до іноземних грантів та кредитів.

"Із запланованих на цей рік 50,8 мільярда доларів міжнародної підтримки станом на середину вересня Україна змогла отримати лише близько 21 мільярда, — наголосила Роксолана Підласа, навівши як приклад затримку із ліквідацією безмитних посилок. Керівниця комітету резюмувала: — Законопроєкт мали ухвалити у серпні задля отримання траншу від ЄС у вересні. Проте голосування відбулося лише в середині вересня, через що надходження грошей змістилося щонайменше на кінець жовтня".

Таке фінансове зміщення змушує місцеву владу та енергетичні компанії розраховувати виключно на власні внутрішні резерви під час захисту підстанцій від можливих російських атак, оскільки державні інвестиційні програми залишаться замороженими до початку зими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що навесні 2027 року український уряд проведе планове щорічне підвищення пенсій для більшості літніх людей. Фінансове забезпечення для реалізації цього кроку вже успішно інтегроване до головного фінансового документа країни на майбутній період.