Журналисты считают, что авиакомпании Романа Милешко могут уклонятся от уплаты налогов

Журналисты-расследователи выявили признаки вероятного уклонения от уплаты налогов в деятельности компаний, подконтрольных авиабизнесмену Роману Милешко.

Авиакомпании Милешко

По информации из открытых источников, две украинские авиакомпании — Constanta и H3Operations связаны с бизнесменом Романом Милешко — по итогам 2024 показали поразительный рост доходов. В частности, у H3Operations этот показатель вырос на 4363%.

На первый взгляд, как отмечают журналисты, в годовых финансовых отчетах суммы расходов на персонал выглядят прилично: обе компании задекларировали около 33 миллиона гривен каждая на заработные платы в 2024 году. Однако для сферы, предусматривающей сверхвысокие требования к специалистам — пилотам, бортпроводникам, инженерам, авиатехникам — такие цифры выглядят подозрительно скромными.

Например, две другие украинские авиакомпании — "Украинские вертолеты" и SkyUp — потратили каждая более 1 миллиарда гривен на оплату труда. Это в несколько раз больше, подчеркивают журналисты.

Также они добавляют, что средняя месячная зарплата в Украинских вертолетах — более 170 тыс. грн, в SkyUp – более 98 тыс. грн. грн в то время как в упомянутых компаниях — примерно 22 тысячи.

Журналисты получили доступ к налоговой отчетности авиакомпаний. И именно там обнаружили Constanta официально платящую командирам воздушных судов от 22 до 45 тыс. грн, H3Operations – от 21 до 44 тыс. грн. грн, SkyUp – от 135 до 550 тыс. грн. грн. Поразительная разница и по выплатам для вторых пилотов, бортпроводников и инженеров. То есть у всего лётного состава авиакомпаний, данные о которых получили расследователи, почему-то в десятки раз ниже зарплаты.

Так не бывает. Скорее всего, они просто получают остальное мимо официального налогообложения — кэшем в конверте или на карточку", — отмечают расследователи.

Аналитики видят в этом признаки двух параллельных систем учета – официальной для отчетности и "неформальной" для реальных выплат.

В расследовании говорится, что в случае, если бы указанные компании платили заработные платы официально, согласно отраслевым стандартам, суммы налогов и сборов выглядели бы совсем иначе. Предварительные оценки журналистского расследования свидетельствуют: бюджет мог получить до 400 миллионов гривен больше, чем за последние три года.

Журналисты напомнили, что летом 2024 года Бюро экономической безопасности открыло дело о возможной минимизации налоговых обязательств. Но уже через несколько месяцев, по словам источников, процесс был приостановлен. Расследуемые предполагают, что это произошло, вероятно, не без участия народного депутата Игоря Копытина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что компании с орбиты Романа Милешко уже фигурировали как сотрудничающие во время войны с россиянами и подсанкционными грузинами.



