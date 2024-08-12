Журналисты исследовали реестры и выяснили, что Минобороны до сих пор покупает военную форму "от Гринкевичей"

После скандала со снабжением якобы некачественной формы для ВСУ фирмой ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" львовского бизнесмена Романа Гринкевича, Минобороны заявило о расторжении с компанией всех государственных контрактов. Впрочем, как выяснили журналисты, согласно документам о поставщиках военных форм Минобороны, соответствующие государственные заказы среди прочих выполняет компания ООО "ЮДЖС" с регистрацией в Винницкой области, сообщает сайт Депо.

Форма для ВСУ

По информации издания, эта фирма поставляет министерству обороны летние полевые костюмы, и за 2023 год отчитывается о полученном рекордном доходе в размере 374 606 600 грн. Уставный капитал компании при этом составляет всего 5000 грн., отмечают журналисты.

При этом в материале издания говорится, что главным бенефициарным владельцем ООО "ЮДЖС" указана Гебер Рената Викторовна. До июля 2024 года эта самая личность руководила еще одной компанией — ООО "РМК „НОВОТЕХ"", и сейчас она же владеет ООО "ГАЗПРИБОР". Обе фирмы связывает один и тот же "удалённый бенефициар" — Сидоренко Виктор Васильевич.

Журналисты подчеркивают, что исследование бизнес-активов Виктора Сидоренко приводит к ЧАО "МПТ-71", что тоже зарегистрировано в Винницкой области. При этом, как указывается в материале, ЧАО "МПТ-71" принадлежит Виктору Сидоренко наполовину, в то время как остальные 45.8444% записаны предположительно на его родственницу — Сидоренко Людмилу Александровну.

"И здесь, наконец, всплывают интересные обстоятельства. Сидоренко Людмила Александровна руководит ООО "ИНТЕР-ТЕКСТ", которое производит одежду и выступало субподрядчиком в компании Романа Гринкевича", — говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, что форму, которую по государственному контракту, Минобороны снабжал его "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" производило, собственно, ООО "ИНТЕР-ТЕКСТ".

Все это, говорится в материале, расписано в решении Хозяйственного суда Винницкой области.

Кроме того, издание добавляет, что между компанией Гринкевича и ООО "ИНТЕР-ТЕКСТ" действовало договоров о поставках товара, стоимостью более 64 млн грн. Теперь за ним винницкие производители военной формы якобы пытаются взыскать с Гринкевича средства, подчеркивают журналисты.

"Учитывая изложенное, Минобороны продолжает закупать ту же одежду для армии у тех же производителей, что и поставляли МО Гринкевичи", — говорится в материале.

В то же время, как подчеркивают журналисты, по данным следствия ГБР, Гринкевичи якобы увозили форму плохого качества. В деле наличествуют экспертизы, которые кроме одежды от ООО "ИНТЕР-ТЕКСТ", признают некачественным товар еще от пяти других субподрядчиков Гринкевича. Речь идет о ООО "РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТИЛЬ", ООО "ФАБРИКА ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ", ООО "ХМЕЛЬНИЦКАЯ МАНУФАКТУРА", ООО "ХОРМАКС" и ФЛП "Кравченко Елена Петровна".

Как подчеркивает издание, ни одному представителю из этих производителей до сих пор не вручены сообщения о подозрении аналогично без выдвинутых подозрений остаются и чиновники Минобороны.

"Но поскольку Минобороны до сих пор продолжает покупать форму того же самого производства, которую поставляли Гринкевичи, то ВСУ либо действительно одеваются в брак, либо экспертизы проведенные ДБР на самом деле не соответствуют действительности", — сказано в материале издания.

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