Журналист Бигус хитро выиграл суд по «плёнкам Ермака»: открестился от расследования

Компания ООО "КТЛ Украина" обратилась в суд с иском против продакшина Дениса Бигуса. Требовала признать ложными и опровергнуть материалы журналистов: "Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать международный бизнес в Одессе" и "Автор пленок Ермака фигурирует в производстве МВД в качестве свидетеля, который давал взятку", пишет "Капитал" со ссылкой на решение Хозяйственного суда г. Киева.

Журналист Бигус смог выиграть суд. Фото из открытых источников

ООО "КТЛ Украина" — крупная логистическая корпорация, член Kinay Network, которая работает на международном транспортном рынке с 1946 года.

Ответчиком по иску "КТЛ Украина" указала ОО "Том 14".



"Эта общественная организация принадлежит лично Денису Бигусу и занимается непосредственно созданием контента для расследований программы "Наши гроши" и других проектов bigus.info.



По факту ОО "Том 14" это и есть сам Денис Бигус со всеми его сюжетами и текстами, доступными на сайте bigus.info, Facebook и одноименном YouTube- канале", — отмечает издание.

В исковом заявлении "КТЛ Украина" утверждала, что видео-сюжеты и тексты новостей Бигуса по "пленкам Ермака" "содержат недостоверную информацию", чем "дискредитируют транспортную компанию и унижают ее деловую репутацию".



В октябре прошлого года, этот судебный спор компания "КТЛ Украина" проиграла, но только потому, что ОО "Том 14" заявила о непричастности к сайтам и YouTube-каналу Дениса Бигуса.



"Ответчик — общественная организация Дениса Бигуса — не стал доказывать свою правоту, правдивость своих сюжетов и статей. Он предпочёл от них "отказаться", заявив, что ОО "Том 14" не владеет сайтом bіgus.іnfo, не имеет к нему доступа, ровно, как и к другим платформам Бигуса (YouTube-канал), где журналист публикует свои "расследования", — уточняет "Капитал".

"...ответчик отмечает, что исковые требования заявлены к ненадлежащему ответчику, поскольку доказательства того, что владельцем сайта — bigus.info и youtube-канала является Общественная организация "Том 14" не предоставлено", — говорится в решении Хозсуда г.Киева.

"Исключительно на основании позиции продакшина Бигуса: "я — не я, хата — не моя", суд отклонил требования истца. Судьи пришли к выводу, что если ОО "Том 14" не владеет сайтом bigus.info (им владеет физлицо, не названое суду, — ред.), то не может отвечать за опубликованную там информацию.

Суть контента, произведённого для программ Бигуса его же ОО "Том 14" в оспариваемых расследованиях, судом не изучалась, равно, как и степень его правдивости", — констатирует издание.

Отмечается, что ни одно кадровое назначение, лоббирование которых Бигус "приписывал" Денису Ермаку, по словам Андрея Ермака, по сей день так и не состоялось.



А в целом, согласно Реестру судебных решений, против Бигуса с требованиями опровергнуть недостоверную информацию, подано уже около десятка исков.



Напомним, скандал с "пленками Ермака" вспыхнул весной прошлого года. Изначально записи с Денисом Ермаком (брат главы ОП Андрея Ермака, — ред.) опубликовал депутат Гео Лерос. Позже, Денис Бигус утверждал, что имеет доступ к 30 часам таких записей, на которых Денис Ермак якобы проводит собеседования с претендентами на разные государственные должности.

Также напомним, что Гладковский потребовал от Бигуса компенсации в 2 млн грн. за распространение, как утверждает заявитель, ложной о нем информации.



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