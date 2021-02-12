За клевету: в судах требуют денежных компенсаций от журналиста Бигуса

Сюжеты bigus.info и ее автора Дениса Бигуса массово оспаривают в судах. От журналистов совершенно разные истцы требуют одного и того же: опровержения распространённой клеветы, пишет издание "Вести", которое проанализировало данные Реестра судебных решений.

Журналистов bigus.info массово обвиняют в клевете. Фото из открытых источников

С исками против Бигуса обращаются как компании, так и физические лица. Последние помимо требований опровергнуть ложь, часто, предъявляют журналистам и материальные претензии.

К примеру, в одном из постановлений Подольского райсуда, сказано, что истец требует признать недостоверной информацию, которая была опубликована на каналах bihus.info, опровергнуть ее и обязать авторов компенсировать заявителю 100 000 грн морального ущерба, отмечают "Вести".



Кроме того, известно, что компенсацию ущерба в размере более 2 млн грн требует от bigus.info и Гладковский-старший. Истец настаивает, что журналисты соврали, когда утверждали "о его причастности к деятельности Игоря Гладковского, его друга Виталия Жукова и Андрея Рогозы".



Ещё одним примером того, когда Бигусу пришлось отвечать за сказанное гривной — проигранное судебное дело экс-разведчику Сергею Семочко. Суд признал клеветой высказывания журналистов и присудил истцу компенсацию затрат на экспертизы в размере около 80 тыс.грн. Выплатил ли их Бигус — не известно.



В целом, как гласит судреестр, от bigus.info требуют не только опровержений.



В одном из исков журналистам выдвинута претензия в нарушении авторского права при использовании фрагментов чужого видео-контента.

Денис Бигус, несмотря на десятки поданных против его структур исков о защите репутации и достоинства, продолжает называть себя "честным" расследователем. Более того, продолжает призывать своих зрителей "донатить" (жертвовать деньги) на поддержку его проектов. Какая часть из собранных с украинцев денег идёт потом на оплату счётов по проигранным судам — у Бигуса не отчитывались.



При этом, как подчёркивают "Вести", bigus.info не является средством массовой информации.



"Это всего лишь набор общественных организаций и ФОПов, с непрозрачными активами и источниками доходов, которые, как указано на сайте проекта, "наносят изменения", — сказано в материале.

Напомним, что Денис Бигус в 2020 году был внесён в базу "Миротворец" за "манипулирование общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины, распространение заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины".



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