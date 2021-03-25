Жительницу Прикарпатья будут судить за пост о COVID-вакцине в сети

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Ольга Чародий
В Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая в
Facebook опубликовала ложную информацию о вакцине против коронавируса. Об этом
сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда.
Суд (фото из открытого источника)
Жительница Коломыи на своей странице в социальной сети
написала, якобы вакцина не прошла всех этапов испытания. По мнению
правоохранителей, это могло вызвать панику среди населения.
На нарушительницу составили административный протокол по
статье 173-1 (распространение ложных слухов). Теперь ей грозит от 170 до 255
гривен штрафа или до одного месяца общественных работ.
Заседание суда назначили на 8 апреля.
Напомним, в скором времени украинцы смогут выбирать, каким именно препаратом вакцинироваться против коронавируса.
Час назад в "Борисполе" приземлился самолет с первой партией препарата CoronaVac. Доставленная партия состоит из 215 тысяч доз. Стоит отметить, что препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти разработчики были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса.
Одна доза китайской вакцины обошлась правительству в чуть более 500 грн. Регистрация препарата Минздравом состоялась двумя неделями ранее — 10 марта. Всего Украина ожидает поставку 1,915 млн доз CoronaVac.По словам компании, которая занималась доставкой вакцины в Украину, изначально препарат отправят на склад. После всех необходимых проверок начнутся поставки во все регионы страны.
В этой компании также уточнили информацию насчет эффективности поставленной вакцины. Согласно данным очередного турецкого исследования эта цифра равна 83,5%, что значительно превышает заявленные ранее бразильцами 50-60%.
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