Жительницу Прикарпатья будут судить за пост о COVID-вакцине в сети

В Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая в Facebook опубликовала ложную информацию о вакцине против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда.

Суд (фото из открытого источника)

Жительница Коломыи на своей странице в социальной сети написала, якобы вакцина не прошла всех этапов испытания. По мнению правоохранителей, это могло вызвать панику среди населения.

На нарушительницу составили административный протокол по статье 173-1 (распространение ложных слухов). Теперь ей грозит от 170 до 255 гривен штрафа или до одного месяца общественных работ.

Заседание суда назначили на 8 апреля.

Напомним, в скором времени украинцы смогут выбирать, каким именно препаратом вакцинироваться против коронавируса.

Час назад в "Борисполе" приземлился самолет с первой партией препарата CoronaVac. Доставленная партия состоит из 215 тысяч доз. Стоит отметить, что препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти разработчики были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса.

Одна доза китайской вакцины обошлась правительству в чуть более 500 грн. Регистрация препарата Минздравом состоялась двумя неделями ранее — 10 марта. Всего Украина ожидает поставку 1,915 млн доз CoronaVac.

По словам компании, которая занималась доставкой вакцины в Украину, изначально препарат отправят на склад. После всех необходимых проверок начнутся поставки во все регионы страны.

В этой компании также уточнили информацию насчет эффективности поставленной вакцины. Согласно данным очередного турецкого исследования эта цифра равна 83,5%, что значительно превышает заявленные ранее бразильцами 50-60%.







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