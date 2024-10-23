Жители Херсона перед выбором: жить без медпомощи или ехать в Крым

На временно оккупированных территориях Херсонской области сложилась очень сложная ситуация с медицинским обслуживанием. Люди, нуждающиеся в более серьезном лечении, вынуждены ехать в Крым или даже на территорию России. Об этом на брифинге рассказал Александр Толоконников, руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации.

Кризис здоровья во временно оккупированной Херсонской области

Он пояснил, что у жителей оккупированных территорий практически нет возможности получить надлежащее медицинское лечение на месте. Тех, кто нуждается в вторичной помощи, то есть лечении специалистов или более сложных процедур, отправляют в Крым или Россию, поскольку на месте не хватает и специалистов, и необходимого оборудования.

Толоконников также подчеркнул, что ситуация с лекарством тоже оставляет желать лучшего. Доступные препараты, как правило, низкого качества, и это значительно усложняет работу медиков, все еще остающихся на оккупированных территориях и пытающихся хоть как-то помогать пациентам.

Кроме того, постоянные боевые действия и блокады существенно ограничивают возможность доставки необходимых лекарств и медицинского оборудования. Поэтому жители сталкиваются с тяжелым выбором: остаться без надлежащего лечения или рисковать, отправляясь в другие регионы.

"С медицинским обслуживанием плохая ситуация. Люди не могут получить медицинскую помощь на временно оккупированной территории Херсонской области. Им предлагают обратиться в Крым или уехать на территорию России, чтобы получить вторичную помощь. С лекарствами тоже – очень низкого качества", – отметил он.

Читайте на портале "Комментарии" — Вчера днем кафиры сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который двигался на мопеде по дороге Новодмитровка-Кизомис на Херсонщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной военной администрации.