Жители Дарницы берут обустройство озера Вырлица в свои руки

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Кравцев Сергей
Похоже, жители столичного микрорайона Дарница устали ждать, кто-то за них решит, как именно обустраивать прилегающую к озеру Вырлица территорию. И, собрав инициативную группу, направили в Киевсовет соответствующую местную инициативу. Это одна из официальных форм участия местных жителей в управлении жизнью территории, на которой они проживают. И местные власти не могут не обратить на нее внимания. Как передает издание "Комментарии", о создании инициативной группы сообщает новостной канал "Дарница Live".
Озеро Вырлица. Фото: rutraveller.ru
Соответствующее официальное сообщение члены инициативной группы (жители улиц Каменская, Бажана, Харченко, Харьковское шоссе) адресовали Киевскому городскому совету, согласно Порядку внесения и рассмотрения местных инициатив в городе Киеве.
Параллельно инициативная группа начала сбор подписей в поддержку этой инициативы среди жителей Дарницы.
Представители инициативной группы также предлагают всем жителям Дарницкого района присоединиться к инициативе и принять участие в сборе подписей в ее поддержку.
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