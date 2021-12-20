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Жители Дарницы берут обустройство озера Вырлица в свои руки

Жители Дарницкого района организовались, чтобы обеспечить обустройство территории вокруг озера Вырлица и создать там парк

сегодня, 11:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Похоже, жители столичного микрорайона Дарница устали ждать, кто-то за них решит, как именно обустраивать прилегающую к озеру Вырлица территорию. И, собрав инициативную группу, направили в Киевсовет соответствующую местную инициативу. Это одна из официальных форм участия местных жителей в управлении жизнью территории, на которой они проживают. И местные власти не могут не обратить на нее внимания. Как передает издание "Комментарии", о создании инициативной группы сообщает новостной канал "Дарница Live".

Жители Дарницы берут обустройство озера Вырлица в свои руки

Озеро Вырлица. Фото: rutraveller.ru

Соответствующее официальное сообщение члены инициативной группы (жители улиц Каменская, Бажана, Харченко, Харьковское шоссе) адресовали Киевскому городскому совету, согласно Порядку внесения и рассмотрения местных инициатив в городе Киеве.

Параллельно инициативная группа начала сбор подписей в поддержку этой инициативы среди жителей Дарницы.

"Инициативная группа будет предлагать внести в Киевский городской совет как представительский орган территориальной громады города Киева местную инициативу: "Проект решения Киевского городского совета "О решении организационных вопросов по развитию транспортной инфраструктуры, зон рекреации и сохранению озера Вырлица". В проекте решения предусмотрено создание новых территорий зеленых насаждений общего пользования, принятие организационно-правовых мер по упорядочению объектов благоустройства (территорий общего пользования) в пределах улиц Ревуцкого, Коллекторной и проспекта Бажана в Дарницком районе г. Киева, а также проведение организационно-правовых мероприятий по улучшению инфраструктурной сети города и повышению уровня пожарной безопасности в районе", — говорится в сообщении.

Представители инициативной группы также предлагают всем жителям Дарницкого района присоединиться к инициативе и принять участие в сборе подписей в ее поддержку.

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Источник: https://darnicalive.kiev.ua/2021/12/17/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96/
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