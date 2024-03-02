Житель Хмельницка отсудил у РФ 200 тысяч. Как ему это удалось

Апелляционный суд в Хмельницком принял решение о взыскании компенсации в сумме 200 тысяч гривен в пользу жителя областного центра из Российской Федерации за моральный ущерб, причиненный ему из-за вооруженной агрессии.

Украинец выиграл суд у РФ

В своем исковом заявлении мужчина выразил недовольство из-за плохого сна, вызванного сиренами воздушной тревоги, и длительное пребывание в укрытии. Он утверждал, что война нарушила его права и причинила моральные страдания. Также он отметил, что наблюдение за разрушенными зданиями в Хмельницком дополнительно усложняет ему жизнь.

Ранее горрайонный суд отклонил иск мужчины, в котором он требовал значительно большей компенсации за моральный ущерб от Российской Федерации и государства Украины за их "недобросовестную деятельность". Однако мужчина обжаловал это решение.

Представители украинского Кабинета Министров и российского посольства приняли участие в судебном процессе. Кабинет Министров подал отзыв на апелляционную жалобу, но суд подтвердил, что истцу не причинен моральный ущерб от действий правительства Украины.

Однако суд признал наличие оснований для компенсации морального вреда, причиненного жителю Хмельницкого незаконными действиями Российской Федерации.

"Учитывая обстоятельства дела и обоснование иска, [суд] считает возможным определить размер возмещения морального вреда в сумме 200 000 грн",

– говорится в судебном решении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что писательница Оксана Забужко испугала немцев на пресс-конференции, когда включила звук воздушной тревоги на телефоне.

Напомним, за два года полномасштабного вторжения России в Украину сигналы тревоги в Украине звучали 34008 раз. По данным статистики, чаще всего тревоги продолжались от 30 мин до часа. Чаще всего их объявляли в четверг, реже — в воскресенье.





