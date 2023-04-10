Жилье для защитников: Кто, как и сколько может получить

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Моесеенко Валентина
На обеспечение жильем защитников в 2023 году предусмотрено 5,5 млрд. грн., сообщил генеральный директор Директората социальной защиты Министерства по делам ветеранов Украины Руслан Приходько, пишут "Комментарии".
Предусмотрено денег в бюджете больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые
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Так что в текущем году Минветеранов осуществит выплаты денежных субвенций бенефициарам на специальные счета, которые они открывают в Сбербанке. После получения средств лица приобретут жилые помещения, которые они предварительно избрали самостоятельно. Такое жилье может быть как на вторичном рынке, так и на первичном – при условии, что оно обязательно введено в эксплуатацию. Как отметил Руслан Приходько, Минветеранов не занимается строительством и выбором жилья.
Кроме того, сохранен коэффициент увеличения опосредованной стоимости 1,75 для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков при расчете размера денежной компенсации, которым был назначен в соответствии с постановлениями №719, №280 и №214 к внесенным изменениям от 29.07.2022.
С пошаговой инструкцией по обеспечению жильем ветеранов и членов их семей можно ознакомиться по этой ссылке.
Напомним, "Комментарии" писали, что жилищный сертификат можно будет использовать на приобретение жилья как на вторичном рынке, так и на первичном, без привязки к местности.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на конец января 2023 года в Украине в результате российской агрессии разрушены 140 тысяч домов, из них 18 тысяч многоэтажек. Читайте также на страницах "Комментариев" — как власти будут выдавать компенсации за разрушенное россиянами жилье.
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