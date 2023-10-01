Женщина на Волыни обнаружила гигантский гриб весом более 10 кг (ФОТО)

Во время сбора грибов вблизи поселка Муравище на Волыни украинка Лариса Кравченко нашла гриб, который на весах показал почти 12 кг. Об этом она рассказала в сообществе "Грибники Волыни".

На Волыне обнаружили огромный гриб. Фото из открытых источников

Волынянка во время похода в лес за грибами нашла гриб дождевик съедобный, который также имеет другие имена, в том числе дождевик. По словам женщины, гриб был массой почти 12 кг. Посмотреть фото найденного гриба можно ниже:





"Порхалка гигантская, головач. 25.09.23", — подписала фотографию Лариса Кравченко.

Женщина рассказала, как приготовила найденный гриб.

"Очень вкусный, пожарить в муке и потушить в сметане", — пишет Лариса и добавляет, что гриб по такому рецепту по вкусу, как курица.

Как оказалось, недавний гриб с Волыни немного уступает по весу рекордному грибу в Украине. В 2001 году на Волыни был найден дождевик весом 12 кг.

Дождевик съедобный встречается по всей территории Украины и в разных регионах имеет отличные названия. В частности, встречаются следующие: дождевик, моруха, курявка, головач и другие. Гриб особенно быстро растет после дождя и за сутки может увеличиться до 30 см. Грибники обычно собирают его в период с весны до поздней осени. Дождевик съедобен в молодом состоянии, пока его мякоть белого цвета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в супермаркете можно купить грибы, помогающие бороться с депрессией: вы никогда бы на них не подумали.

Также "Комментарии" писали о самом ужасном грибе в мире. Гриб имеет официальное название Ксилария длинноногая, однако в народе более известен под другим именем — "пальцы мертвеца".