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Женщина на Волыни обнаружила гигантский гриб весом более 10 кг (ФОТО)

Во время похода в лес за грибами жительница Волыни наткнулась на огромный гриб.

сегодня, 10:55
Автор:
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Slava Kot
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Во время сбора грибов вблизи поселка Муравище на Волыни украинка Лариса Кравченко нашла гриб, который на весах показал почти 12 кг. Об этом она рассказала в сообществе "Грибники Волыни".

Женщина на Волыни обнаружила гигантский гриб весом более 10 кг (ФОТО)

На Волыне обнаружили огромный гриб. Фото из открытых источников

Волынянка во время похода в лес за грибами нашла гриб дождевик съедобный, который также имеет другие имена, в том числе дождевик. По словам женщины, гриб был массой почти 12 кг. Посмотреть фото найденного гриба можно ниже:


Женщина на Волыни обнаружила гигантский гриб весом более 10 кг (ФОТО) - фото 2

"Порхалка гигантская, головач. 25.09.23", — подписала фотографию Лариса Кравченко.

Женщина рассказала, как приготовила найденный гриб.

"Очень вкусный, пожарить в муке и потушить в сметане", — пишет Лариса и добавляет, что гриб по такому рецепту по вкусу, как курица.

Как оказалось, недавний гриб с Волыни немного уступает по весу рекордному грибу в Украине. В 2001 году на Волыни был найден дождевик весом 12 кг.

Дождевик съедобный встречается по всей территории Украины и в разных регионах имеет отличные названия. В частности, встречаются следующие: дождевик, моруха, курявка, головач и другие. Гриб особенно быстро растет после дождя и за сутки может увеличиться до 30 см. Грибники обычно собирают его в период с весны до поздней осени. Дождевик съедобен в молодом состоянии, пока его мякоть белого цвета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в супермаркете можно купить грибы, помогающие бороться с депрессией: вы никогда бы на них не подумали.

Также "Комментарии" писали о самом ужасном грибе в мире. Гриб имеет официальное название Ксилария длинноногая, однако в народе более известен под другим именем — "пальцы мертвеца".



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