Ждать ли украинцам снега на Рождество: синоптик сделал прогноз

В Рождество, 7 января, зима вряд ли порадует украинцам снежной и зимней погодой. Об этом свидетельствует прогноз погоды народного синоптика Леонида Горбаня для "24 канала". Фото из открытых источников

По его прогнозу, погода в период с 7 по 9 января будет умеренно теплой. Прогнозируется, что днем температура воздуха будет подниматься выше нуля, однако ночью – возможны морозы. Синоптик сообщил, что такая оттепель в Украине начнется еще с конца декабря. Так что украинцам не стоит ждать морозной и снежной погоды в праздничные дни.

Снега синоптик в первый день Рождества не обещает. Но уже с 9 января, гласит его прогноз, начнутся легкие морозы. Дальше с каждым днем будет становиться все холоднее.

Отметим, что со Дня святого Николая 19 декабря, по прогнозам синоптика, в Украине ударят морозы. Тогда же можно ожидать обильных снегопадов. Хотя и средняя дневная температура в декабре будет плюсовой – около 4-5 градусов тепла.

А вот уже настоящую зимнюю погоду украинцы застанут в январе и феврале – будет морозно и снежно.

Как ранее сообщалось, прогноз синоптика показал, какую погоду ждать украинцам в Новый год. Синоптик прогнозирует, что накануне грядущего 2021 года в Украине маловероятен снег, зато может пойти дождь.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что уже совсем скоро наступит новый год, и покровитель по восточному календарю сменится – в свои права вступит Белый металлический Бык. Считается, что этот символ очень спокойный, ценит трудолюбие, честность и семейные узы. Узнайте все, что следует знать о символе 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!