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Ждать ли украинцам снега на Рождество: синоптик сделал прогноз

В Рождество в Украине прогнозируется довольно теплая погода

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

В Рождество, 7 января, зима вряд ли порадует украинцам снежной и зимней погодой. Об этом свидетельствует прогноз погоды народного синоптика Леонида Горбаня для "24 канала".

Ждать ли украинцам снега на Рождество: синоптик сделал прогноз

Фото из открытых источников

По его прогнозу, погода в период с 7 по 9 января будет умеренно теплой. Прогнозируется, что днем температура воздуха будет подниматься выше нуля, однако ночью – возможны морозы. Синоптик сообщил, что такая оттепель в Украине начнется еще с конца декабря. Так что украинцам не стоит ждать морозной и снежной погоды в праздничные дни.

Снега синоптик в первый день Рождества не обещает. Но уже с 9 января, гласит его прогноз, начнутся легкие морозы. Дальше с каждым днем будет становиться все холоднее.

Отметим, что со Дня святого Николая 19 декабря, по прогнозам синоптика, в Украине ударят морозы. Тогда же можно ожидать обильных снегопадов. Хотя и средняя дневная температура в декабре будет плюсовой – около 4-5 градусов тепла.

А вот уже настоящую зимнюю погоду украинцы застанут в январе и феврале – будет морозно и снежно.

Как ранее сообщалось, прогноз синоптика показал, какую погоду ждать украинцам в Новый год. Синоптик прогнозирует, что накануне грядущего 2021 года в Украине маловероятен снег, зато может пойти дождь.

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Источник: https://news.24tv.ua/ru/pogoda-na-rozhdestvo-2021-ukraina-prognoz-sinoptiki_n1468890
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