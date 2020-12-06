Какую погоду ждать украинцам в Новый год: прогноз синоптика

Встречать Новый 2021 год украинцы, скорее всего, будут без снега. Об этом свидетельствует прогноз погоды народного синоптика Леонида Горбаня для "24 канала". Фото из открытых источников

По его словам, погода днем 31 декабря и в новогоднюю ночь будет довольно теплой. Снег – маловероятен, но могут пойти дожди.

При этом, отметил Горбань, за несколько дней до праздника погода будет по-настоящему зимней. Прогнозируется, что с 19 декабря в Украине ударят морозы. Однако перед Новым годом украинцев ожидает оттепель. Хотя еще 27–29 декабря, по прогнозу синоптика, будет идти снег. Но Горбань добавил, что покров снега будет тонкий и долго не пролежит.

Кроме того, перед Новым годом возможны обильные дождях. Прогнозируется, что 30 декабря ожидается до 2–4 миллиметров осадков.

Отметим, что накануне Нового года средняя дневная температура составит от 2 до 4 градусов тепла. Но уже с начала будущего года, 1 января, синоптик прогнозирует небольшие ночные морозы. Хотя и сообщается, что днем столбики термометров снова поднимутся выше нуля.

По прогнозам, оттепель в Украине может задержаться вплоть до Рождества.

Поэтому успейте насладиться настоящей зимой в декабре: в середине месяца синоптик обещает морозную погоду и обильные осадки снега.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", глобальное потепление не сбавляет темпов. Так, ученые уже заявили, что нынешний 2020 год станет одним из самых жарких в истории. Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 2011–2020 годы будут самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений.

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