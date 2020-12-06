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Какую погоду ждать украинцам в Новый год: прогноз синоптика

За несколько дней до новогодней ночи вероятны морозы, но после – иной прогноз погоды

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Встречать Новый 2021 год украинцы, скорее всего, будут без снега. Об этом свидетельствует прогноз погоды народного синоптика Леонида Горбаня для "24 канала".

Какую погоду ждать украинцам в Новый год: прогноз синоптика

Фото из открытых источников

По его словам, погода днем 31 декабря и в новогоднюю ночь будет довольно теплой. Снег – маловероятен, но могут пойти дожди.

При этом, отметил Горбань, за несколько дней до праздника погода будет по-настоящему зимней. Прогнозируется, что с 19 декабря в Украине ударят морозы. Однако перед Новым годом украинцев ожидает оттепель. Хотя еще 27–29 декабря, по прогнозу синоптика, будет идти снег. Но Горбань добавил, что покров снега будет тонкий и долго не пролежит.

Кроме того, перед Новым годом возможны обильные дождях. Прогнозируется, что 30 декабря ожидается до 2–4 миллиметров осадков.

Отметим, что накануне Нового года средняя дневная температура составит от 2 до 4 градусов тепла. Но уже с начала будущего года, 1 января, синоптик прогнозирует небольшие ночные морозы. Хотя и сообщается, что днем столбики термометров снова поднимутся выше нуля.

По прогнозам, оттепель в Украине может задержаться вплоть до Рождества.

Поэтому успейте насладиться настоящей зимой в декабре: в середине месяца синоптик обещает морозную погоду и обильные осадки снега.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", глобальное потепление не сбавляет темпов. Так, ученые уже заявили, что нынешний 2020 год станет одним из самых жарких в истории. Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 2011–2020 годы будут самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений.


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Источник: https://news.24tv.ua/ru/pogoda-na-novij-god-2021-ukraina-prognoz-sinoptiki_n1468886
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