Этот год станет одним из самых жарких за всю историю – метеорологи

В 2020 году климат продолжил меняться, и нынешний год уже назвали одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации. Фото из открытых источников

По данным ВМО, 2011–2020 годы будут самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений, причем самые теплые шесть лет начинаются с 2015 года.





Экстремальная жара, лесные пожары и наводнения, а также рекордный сезон ураганов в Атлантике, затронули миллионы людей во всем мире, усугубив угрозы для здоровья, безопасности и экономической стабильности, вызванные пандемией COVID-19.

Несмотря на изоляцию от COVID-19, концентрация парниковых газов в атмосфере продолжала расти, провоцируя дальнейшее потепление.

"Средняя глобальная температура в 2020 году будет примерно на 1,2 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня (1850-1900). Вероятность того, что к 2024 году температура временно превысит 1,5 градуса, составляет как минимум один из пяти", — говорится в сообщении ВМО.

Наиболее жаркая погода наблюдалась в Северной Азии, где температура была более чем на 5 градусов выше средней. Кроме того, морской лед в Арктике в июле и октябре 2020 года установил самый низкий показатель за всю историю наблюдений.





К негативным экологическим последствиям относят воздействия на землю, такие как засухи, лесные пожары в лесах и торфяниках, песчаные и пыльные бури, опустынивание и загрязнение воздуха, с далеко идущими последствиями для природы и дикой природы. Воздействие на морские системы включает повышение уровня моря, закисление океана, снижение уровня кислорода в океане, разложение мангровых зарослей и обесцвечивание кораллов.

Предварительный отчет о состоянии глобального климата за этот год основан на данных о температуре с января по октябрь. Окончательный отчет будет опубликован в марте 2021 года.

Как сообщалось ранее, астролог назвал дату, когда Земля в декабре окажется в опасности.

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