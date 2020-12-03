Этот год станет одним из самых жарких за всю историю – метеорологи

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Таисия Ерохина
В 2020 году климат
продолжил меняться, и нынешний год уже назвали одним из трех самых теплых лет
за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Всемирной
метеорологической организации. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
По данным ВМО, 2011–2020 годы будут самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений, причем самые теплые шесть лет начинаются с 2015 года.
Экстремальная жара, лесные пожары и наводнения, а также рекордный сезон ураганов в Атлантике, затронули миллионы людей во всем мире, усугубив угрозы для здоровья, безопасности и экономической стабильности, вызванные пандемией COVID-19.
Несмотря на изоляцию от COVID-19, концентрация парниковых газов в атмосфере продолжала расти, провоцируя дальнейшее потепление.
Наиболее жаркая погода наблюдалась в Северной Азии, где температура была более чем на 5 градусов выше средней. Кроме того, морской лед в Арктике в июле и октябре 2020 года установил самый низкий показатель за всю историю наблюдений.
К негативным экологическим последствиям относят воздействия на землю, такие как засухи, лесные пожары в лесах и торфяниках, песчаные и пыльные бури, опустынивание и загрязнение воздуха, с далеко идущими последствиями для природы и дикой природы. Воздействие на морские системы включает повышение уровня моря, закисление океана, снижение уровня кислорода в океане, разложение мангровых зарослей и обесцвечивание кораллов.
Предварительный отчет о состоянии глобального климата за этот год основан на данных о температуре с января по октябрь. Окончательный отчет будет опубликован в марте 2021 года.
Как сообщалось ранее, астролог назвал дату, когда Земля в декабре окажется в опасности.
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