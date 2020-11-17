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Белый металлический Бык: что нам следует знать о символе 2021 года

Уже совсем скоро наступит новый год, и покровитель по восточному календарю сменится

сегодня, 16:35
Автор:

Любовь Блажко

Символом следующего года станет  Белый Металлический Бык. Давайте выясним все, что нам следует о нем знать. 

Белый металлический Бык: что нам следует знать о символе 2021 года

Белый металлический Бык. Фото: rbc.ua

Металлический Бык очень спокойный, ценит трудолюбие, честность и семейные узы. Стоит отметить, что влияние этого Знака дает дополнительный стимул к исполнению заветных желаний, и тем, кто не будет лениться, он обязательно поможет воплотить в реальность все мечты. Также Белый Бык очень ценит людей, которые помогают своим близким и находят компромисс в любой спорной ситуации. 

Так чего же нам следует ожидать в 2021?

Тем, кто не боится работы, Бык обязательно поможет осуществить все задуманные бизнес-планы или получить желаемую должность. 

В творчестве тоже может случиться прорыв, если человек будет готов приложить к этому максимум своих усилий. 

В финансовых вопросах тоже ожидает положительный результат, но при условии, что человек откажется от обманов и легкомысленных авантюр, а будет тратить накопленные деньги на действительно важные вещи. 

Что касается личных отношений, то находящиеся под покровительством Белого Металлического Быка, они будут только процветать, но только если все члены семьи будут честны друг с другом. Хорошим будет следующий год и для дружеских отношений, деловых встреч, и поиска второй половинки.

Напомним, как планировать отдых на Новый год во время пандемии. 


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Источник: https://slovofraza.com/belyj-metallicheskij-byk-chto-nam-gotovit-simvol-2021-goda/
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