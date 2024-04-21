Ждать ли украинцам на тотальный блекаут: объяснение министра энергетики

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Slava Kot
Несмотря на постоянные атаки России дронами и ракетами по энергетическим объектам Украины, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что тотального блекаута в стране не будет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Галущенко в эфире телемарафона.
Блэкаут в Киеве. Фото из открытых источников
Герман Галущенко отметил, что левобережная Украина находится в худшем положении по отношению к российским атакам, однако удары России не повлекут за собой полного отключения электричества в Украине.
По словам Галущенко, работники из сферы энергетики постоянно работают, чтобы предотвратить самые плохие прогнозы относительно повреждений украинской энергетической инфраструктуры.
Министр добавил, что для создания отсутствия дефицита электроэнергии и роста экономики Украина должна развивать АЭС. По его словам, это основное направление развития энергетической отрасли Украины до 2050 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Литва заявила о готовности разобрать свои ТЭЦ на детали, чтобы предоставить Украине для восстановления повреждений энергетической инфраструктуры. Однако, по словам министра энергетики Германа Галущенко, лучшей защитой ТЭС, ТЭЦ и в целом энергетических объектов станут дополнительные системы противовоздушной защиты.
Также "Комментарии" писали о том, что происходит на энергетическом рынке Украины и почему нас готовят к повышению тарифов.
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