Ждать ли украинцам на тотальный блекаут: объяснение министра энергетики

Несмотря на постоянные атаки России дронами и ракетами по энергетическим объектам Украины, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что тотального блекаута в стране не будет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Галущенко в эфире телемарафона.



Блэкаут в Киеве. Фото из открытых источников

Герман Галущенко отметил, что левобережная Украина находится в худшем положении по отношению к российским атакам, однако удары России не повлекут за собой полного отключения электричества в Украине.

"Левобережная Украина более уязвима к вражеским атакам, однако наша энергетическая система цельная и тотального блекаута в стране не будет", — сказал министр энергетики.

По словам Галущенко, работники из сферы энергетики постоянно работают, чтобы предотвратить самые плохие прогнозы относительно повреждений украинской энергетической инфраструктуры.

"Как показывает опыт прошлого года, мы придерживаемся своих слов", — подчеркнул Галущенко.

Министр добавил, что для создания отсутствия дефицита электроэнергии и роста экономики Украина должна развивать АЭС. По его словам, это основное направление развития энергетической отрасли Украины до 2050 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Литва заявила о готовности разобрать свои ТЭЦ на детали, чтобы предоставить Украине для восстановления повреждений энергетической инфраструктуры. Однако, по словам министра энергетики Германа Галущенко, лучшей защитой ТЭС, ТЭЦ и в целом энергетических объектов станут дополнительные системы противовоздушной защиты.

Также "Комментарии" писали о том, что происходит на энергетическом рынке Украины и почему нас готовят к повышению тарифов.