Ждать ли летней жары: какой будет погода на выходных, 19-20 июня

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Вечканова Елена
Лето наконец-то
собирается заявить о своих правах на Украину. По крайней мере, об этом свидетельствуют
последние прогнозы отечественных синоптиков. По словам специалистки Наталки
Диденко, уже в ближайшие выходные, 19-20 июня, украинцам следует ждать
значительного потепления.
На выходных, 19-20 июня 2021, в Украину придет долгожданная жара. Фото из открытых источников
Столбики термометров
постепенно поползут вверх, начиная уже с субботы. На большей части территории
Украины ожидается от +25 до 30 градусов Цельсия. При этом, что удивительно, в курортной
Одесской области будет чуть прохладней — +20…+25°С. Похожая погода будет царить
и в Черновицкой, а также некоторых близких к Карпатам областям.
Дожди по-прежнему
не прекратятся. 19 числа зонтиками следует запастись жителям западных, а также центральных
регионов. Наталка Диденко предупреждает, что сохраняется вероятность сильных
гроз, порывистого ветра, а также града.
На сухую погоду в
субботу могут рассчитывать разве что Сумская и большинство восточных областей.
Воскресенье поднимет
температурную планку еще выше — от 26 до 31 градуса тепла. При этом +20…+25
градусов по прежнему будут фиксировать в отдельных населенных пунктов Одесской
области, а также в Черновицком, Ивано-Франковском, Львовском и Винницком
регионах.
Дожди 20 числа ожидаются
практически на все территории Украины. Меньше всего влаги придется на север и
восток страны.
Жителям столицы
пора приготовиться к приходу настоящего лета. Несмотря на прогнозируемую грозу
в субботу, воскресенье в Киеве, согласно прогнозу Диденко, должно быть сухим и
солнечным. Градусники должны фиксировать температуру от 26 до 29 градусов выше
ноля. Впрочем, киевлянам следует быть весьма осторожными — возможен сильный
шквальный ветер.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз украинцы получили от метеорологов на весь июнь.
Также на портале вы можете узнать, каким в плане погоды будет лето-2021. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.
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