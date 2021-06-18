Ждать ли летней жары: какой будет погода на выходных, 19-20 июня

Лето наконец-то собирается заявить о своих правах на Украину. По крайней мере, об этом свидетельствуют последние прогнозы отечественных синоптиков. По словам специалистки Наталки Диденко, уже в ближайшие выходные, 19-20 июня, украинцам следует ждать значительного потепления.



На выходных, 19-20 июня 2021, в Украину придет долгожданная жара. Фото из открытых источников

Столбики термометров постепенно поползут вверх, начиная уже с субботы. На большей части территории Украины ожидается от +25 до 30 градусов Цельсия. При этом, что удивительно, в курортной Одесской области будет чуть прохладней — +20…+25°С. Похожая погода будет царить и в Черновицкой, а также некоторых близких к Карпатам областям.

Дожди по-прежнему не прекратятся. 19 числа зонтиками следует запастись жителям западных, а также центральных регионов. Наталка Диденко предупреждает, что сохраняется вероятность сильных гроз, порывистого ветра, а также града.

На сухую погоду в субботу могут рассчитывать разве что Сумская и большинство восточных областей.

Воскресенье поднимет температурную планку еще выше — от 26 до 31 градуса тепла. При этом +20…+25 градусов по прежнему будут фиксировать в отдельных населенных пунктов Одесской области, а также в Черновицком, Ивано-Франковском, Львовском и Винницком регионах.

Дожди 20 числа ожидаются практически на все территории Украины. Меньше всего влаги придется на север и восток страны.

Жителям столицы пора приготовиться к приходу настоящего лета. Несмотря на прогнозируемую грозу в субботу, воскресенье в Киеве, согласно прогнозу Диденко, должно быть сухим и солнечным. Градусники должны фиксировать температуру от 26 до 29 градусов выше ноля. Впрочем, киевлянам следует быть весьма осторожными — возможен сильный шквальный ветер.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз украинцы получили от метеорологов на весь июнь.

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