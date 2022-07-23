Жара и резкое похолодание: какова погода в августе

Последний месяц лета – август 2022 г. по прогнозу синоптиков принесет жаркую погоду с засухой, после этого резко похолодает и будет дождливая погода.

Прогноз погоды на август (фото из открытых источников)

Как прогнозируют на ресурсе Wisemeteo, первая десятидневка в августе будет отличаться высокой температурой (около +30), дождей почти не будет. Вторая десятидневка будет прохладнее (ожидается +25 градусов в течение дня), но дождей не хватит. Последние августовские дни прогнозируются еще прохладнее (+19+ 23), и, наконец, будут идти частые дожди.

Народный синоптик Леонид Горбань в своей книге прогнозирует, что август этого года будет жарким с минимальным количеством дождей, будет сильная засуха. Небольшие осадки возможны в середине месяца и в конце.

Горбань прогнозировал, что средняя температура в этом месяце будет 23-24 градуса с плюсом – придут и надоедливые жаркие дни, и более свежая погода.

По прогнозу ресурса Gismeteo так же похож прогноз августовской погоды — в первой половине месяца — жарко и засушливо, далее на смену теплу придет прохладная погода и осадки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украину накроет жара до 36 – подробности. В субботу в некоторых областях Украины ожидается дождливая погода, а в большинстве областей – жара. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. По данным синоптиков, 23 июля дождливая погода будет весь день в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На востоке в этот день температура воздуха поднимется до 25 градусов. Ночью ожидается 14 градусов. В остальных областях страны в субботу будет жаркая погода.

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