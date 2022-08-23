Жара и грозы: какой будет погода на День независимости Украины

В День независимости Украины ожидается пасмурная и солнечная погода. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют только днем в Закарпатье и Прикарпатье. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Укргидрометцентра в Facebook .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В сообщении синоптиков говорится, что на праздник ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно Восточный, его скорость составит 7-12 м/с. Днем в восточных и юго-восточных областях прогнозируются порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +15+20 градусов, а в южной и восточной частях Украины местами поднимется до +22. Днем температурный столбик поднимется и будет колебаться от +29 до +34 градусов тепла. На западе страны температура прогреется до +31 градуса.