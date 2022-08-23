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Жара и грозы: какой будет погода на День независимости Украины

Актуальный прогноз погоды в Украине

23 августа 2022, 21:57
Автор:

Лиля Воробьева
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В День независимости Украины ожидается пасмурная и солнечная погода. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют только днем в Закарпатье и Прикарпатье. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Укргидрометцентра в Facebook .

Жара и грозы: какой будет погода на День независимости Украины

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В сообщении синоптиков говорится, что на  праздник ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно Восточный, его скорость составит 7-12 м/с. Днем в восточных и юго-восточных областях прогнозируются порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +15+20 градусов, а в южной и восточной частях Украины местами поднимется до +22. Днем температурный  столбик  поднимется и будет колебаться от +29 до +34 градусов тепла. На западе страны температура прогреется до +31 градуса.

В Карпатах и горах Крыма будет немного прохладнее, ночью +11+16, а днем +20 +25 градусов соответственно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что часть Украины накроет грозовыми ливнями . Новая рабочая неделя начнется с дождливой погоды в некоторых областях Украины. Однако в большинстве своем страны будет облачно, без осадков. Согласно прогнозам синоптиков, дожди и грозы 22 августа ожидаются в западных областях Украины, за исключением нескольких. Температура воздуха днем будет подниматься до +27 градусов, а к ночи упадет до +15 +17 градусов. В северной части страны в понедельник облачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут до +29 градусов, а ночью – до +17 градусов. Также синоптики отметили, что 22-24 августа в Донецкой, Сумской, Харьковской и Полтавской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.



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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/pfbid0KZGVQBqzcJucrtwbFMYPbhSyQbng6uv1j7bCThPhsuCq3ttmmdVsPZwF3yQunFYTl
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