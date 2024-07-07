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Жара будет бить рекорды: где целую неделю будет +40

В ближайшую неделю температура воздуха местами может достигать рекордных показателей.

7 июля 2024, 21:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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  Украина ожидает аномально жаркую неделю с 8 по 14 июля. Прогнозы показывают, что температура воздуха в некоторых регионах может достигать даже +40 градусов Цельсия.

Жара будет бить рекорды: где целую неделю будет +40

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В следующие семь дней погоду в Украине будет определять аномально жаркая и сухая воздушная масса, которая придет из пустынных регионов Средней Азии. Ожидается только локальные грозовые ливни в западной части страны, остальные осадки не предполагаются. Ветер будет северный или северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, при грозах порывистый.

Метеоролог Игорь Кибальчич предупреждает о высоком риске пожаров из-за интенсивной жары. Он также рекомендует принимать меры по защите от высоких температур, избегать длительного пребывания на открытом солнце и в помещениях без надлежащей вентиляции, а также обеспечить достаточное потребление жидкости.

Прогноз погоды на каждый из дней:

8 июля. В западной и некоторых восточных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. В других регионах без осадков. Температура воздуха ночью 16...21 градус, днем 26...31, в центральных, южных и восточных областях 33...38 градусов.

9 июля. Возможны кратковременные дожди в западных областях и на юго-западе. В других регионах мало осадков. Температура воздуха ночью 17...23 градуса, днем 27...33, в центральных, южных и восточных областях 35...40 градусов.

10 июля. Преимущественно без осадков по всей территории. Температура ночью 18...24 градуса, днем 28...33, в центральных, южных и восточных областях 35...40 градусов.

11 июля. Сухая и жаркая погода. Возможны грозы с дождями только на западе страны и в Карпатах. Температура ночью 19...24 градуса, днем 29...34, в центральных, южных, восточных областях и на Закарпатье 35...40 градусов.

12 июля. Продолжение аномальной жары без осадков. Температура ночью 17...22 градуса, днем 30...35, в центральных, южных и местами западных областях 34...39 градусов.

13 июля. На большей части Украины без осадков, только в западной части возможны грозовые ливни. Температура ночью 17...22 градуса, днем 33...39.

14 июля. Возможны кратковременные дожди на западе, в других регионах сухо и жарко. Температура ночью 18...23, днем 34...39.

Будьте осторожны и соблюдайте рекомендации по защите от высоких температур, особенно в дневные часы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая погода будет в Украине в июле 2024 года.



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Источник: https://www.meteoprog.com/ua/news/641198-oglyad-pogodnix-umov-v-ukrayini-na-tizden-8-14-lipnya-2024.html
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