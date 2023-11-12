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Жадан призвал больше не называть украинцев русскоязычными: какие альтернативы

Сергей Жадан выступил против того, чтобы употреблять термин "русскоязычные украинцы".

сегодня, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Популярный украинский писатель и поэт Сергей Жадан считает, что Украине нужно избавиться от термина "русскоязычные украинцы", ведь он создает неправильные представления о гражданах Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Сергея Жадана для Янины Соколовой.

Жадан призвал больше не называть украинцев русскоязычными: какие альтернативы

Сергей Жадан о русскоязычных украинцах. Фото из открытых источников

Сергей Жадан рассказал, что во время использования термина "русскоязычные украинцы", мы сразу указываем, что такие люди якобы не знают украинский язык, и что он для них чужой.


"Мне кажется, это не совсем правильно, ну это не точно, потому что все-таки большинство из нас двуязычные, мы по меньшей мере билингвы", — объясняет Сергей Жадан.

Писатель отмечает, что в ситуации, когда человек общается на русском, это не признак незнания украинского языка.

"Даже если человек говорит по-русски, это же не означает, что он не знает украинского. А называя его русскоязычным, мы автоматически отрезаем от него эту украинскую языковость", — говорит Жадан.

Кроме термина "русскоязычные украинцы" Сергей Жадан также указал на термин "русскоязычные города". По словам писателя после вторжения в Харькове стало гораздо больше украинского языка. Жадан называет этот процесс качественными и неотвратимыми изменениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что языковед Ирина Фарион попала в языковой скандал из-за заявлений о солдатах ВСУ, которых она назвала "сбродом", и отказалась назвать их украинцами из-за того, что они говорят на русском.

Также "Комментарии" писали о министтре Ольге Стефанишин, которая объяснила, нужна ли защита русского языка в Украине. Она заявила, что в Украине нет юридически оформленного ни одного российского меньшинства.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Scbi6oDejlo&ab_channel=YaninaSokolova
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