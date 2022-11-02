Зерновое соглашение: удастся ли уговорить Россию – что будет с экспортом украинского зерна

Российский диктатор Путин пытается выставлять условия для продолжения зерновой сделки. Между тем, Турция уверяет, что сухогрузы под ее флагом продолжат вывозить сельхозпродукцию из Украины, несмотря на приостановку участия РФ в зерновой сделке. А президент Украины Владимир Зеленский призывает создать надежную и долгосрочную защиту "зерновому коридору". Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

Россияне не станут атаковать корабли, которые идут зерновым коридором под юрисдикцией Турции, или же просто в нейтральных водах

Аналитик украинского аграрного рынка, заместитель директора "ПроАгро Груп" Мария Колесник считает, что есть два наиболее реалистичных варианта развития событий. И оба, подчеркивает она, зависят не от Украины.

"Первый вариант базируется, прежде всего, на позиции Турции (в меньшей степени – ООН). Турцией лидер Эрдоган явно заинтересован в том, чтобы зерновой коридор работал. Тем самым подчеркивает значимость Турции в регионе, – поясняет эксперт. – И, как по мне, Анкара продолжит действовать именно в таком ключе. Это позитивный для нас сценарий. Украина тогда продолжит экспорт морем (по суше мы не сможем перевозить такие объемы), наши партнеры будут и далее получать зерно, цены на него опустятся (после заявления РФ о приостановке сделки она пошли вверх)".

Второй сценарий – негативный, если страна-агрессор начнет бить по нашим портам.

"Не думаю, что россияне станут атаковать корабли, которые идут зерновым коридором под юрисдикцией Турции, или же просто в нейтральных водах. Но есть угроза нанесения ударов по кораблям, когда они будут загружаться в украинских портах или находиться в наших водах, – предупреждает Мария Колесник. – Это будет отпугивать как владельцев суден, так и тех, кто хочет приобрести украинское зерно. От нынешней России можно ожидать любых неадекватных шагов. А в то, что международное сообщество решится на военные конвои для зернового коридора, я сомневаюсь".

Поддержание "зернового коридора" нужно не только Украине, но и многим другим странам

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко рассуждает так:

"Важно, чтобы мы не опустили руки. Мы – это не только Украина, но и весь мир. Потому что зерновой коридор – это не только вопрос наполнения нашего бюджета, но и вопрос мировой продовольственной безопасности".

Эксперт уверен, что Зеленский не пойдет на условия Путина – и не сядет ради гарантий безопасности зернового коридора с ним за стол переговоров, чтобы "заморозить" конфликт.

"Понятно, что Кремль хочет остановить на неопределенное время боевые действия, оставив российские войска там, где они находятся на нынешней момент. То есть, прекратить деоккупацию наших территорий. Такого не будет! Что же тогда делать? Следует усиливать наше давление на ООН, привлечь страны, которые очень заинтересованы в продолжении работы зернового коридора. Это Китай, Саудовская Аравия, Египет, который являются крупнейшими потребителями украинского продовольствия. Можно подключать страны европейского континента – те же Великобританию и Италию, которые покупают много нашего зерна. Каждая из этих стран имеет военные корабли. По одному от каждой достаточно, чтобы обезопасить зерновой коридор, – поясняет Леонид Козаченко. – Конечно, важно присоединение к этому процессу Турции. Да и ООН может держать там пару своих кораблей – на разных условиях, из разных источников. Но держать этот коридор нам надо всем вместе!".

Потому что, подчеркивает эксперт, это нужно не только Украине, но и многим странам. Тогда коридор будет стабильно работать, а россияне не смогут сочинять глупости, будто мы вместо зерна якобы везем оружие и бьем по их кораблям. По мнению Леонида Козаченко, именно такая схема может сработать.

Соглашение будет работать, возможно, с провокациями, периодическими приостановками, но – будет

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий отмечает:

"Судя по тому, что заявляет и как действует Турция, она намерена, во что бы то ни стало, сохранить работу зернового коридора. Как минимум – пропускать суда под турецким флагом и обеспечивать им защиту. Суда под другими флагами, скорее всего, какое-то время задействованы не будут. Или же их задействуют по минимуму".

Для Эрдогана и его страны, поясняет эксперт, зерновое соглашение – это глобальный проект, который демонстрирует турецкое лидерство в мире азиатских и африканских стран, на влияние где серьезно претендует Турция.

"Один турецкий эксперт, выступая вчера на французском телеканале, на вопрос о возможной российской блокаде зернового коридора, откровенно рассмеялся. И пояснил, что российские флагманы выведены из строя, а флот РФ атакован в Севастополе – в месте базирования. Так что блокировать пути передвижения сухогрузов с зерном стране-агрессору нечем. Даже если она попытается вывести какие-то из кораблей, оставшихся в строю, они окажутся уязвимы для нашего вооружения", – акцентирует Александр Палий.

Но это не значит, продолжает он, что Россия не попытается создать проблемы.

"Она может, к примеру, запустить мины по пути следования зерновых караванов. Или ударить противокорабельными ракетами по какому-то кораблю. Однако вряд ли РФ пойдет на это, – считает эксперт. – Она может сколько угодно пыжиться, пытаться как-то склонить Турцию на отказ от сделки, но Анкаре это не нужно. Думаю, соглашение будет работать, возможно, с провокациями, периодическими приостановками, но – будет".

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