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Зерновое соглашение на паузе: в Турции рассказали к чему пришли на переговорах

Украина, Турция, ООН и РФ договорились продолжить переговоры

сегодня, 15:57
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина, Турция, ООН и Россия договорились продолжить переговоры по продлению "зернового соглашения" в ближайшее время. Турецкая сторона объявила об этом по итогам сегодняшней встречи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Турции.

Зерновое соглашение на паузе: в Турции рассказали к чему пришли на переговорах

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

"Стороны договорились продолжить переговоры при посредничестве Турции в четырехстороннем формате, чтобы зерновая инициатива продолжила свою эффективную деятельность в ближайший период", — говорится в заявлении.


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При этом Минобороны Турции отметило, что переговоры по продлению сроков действия соглашения ранее "были полезны".

"Стороны высказали положительный подход к координации возвращения наших торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий", — добавили в ведомстве.

Читайте также на портале "Комментарии" - глава МИД Турции после визита в Москву назвал реальные сроки продления "зерновой сделки".

Также издание "Комментарии" сообщало – переговоры о продлении зерновой сделки, которую систематически срывает Россия, пройдут 10-11 мая в Стамбуле, сообщает Минобороны Турции. Каковы шансы на успех? Могут ли в этом помочь намеченные на 14 мая выборы в Турции, под которые действующий президент Реджеп Эрдоган совершает один популистский шаг за другим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.                                                                         

Ранее "Комментарии" сообщали — может ли КНР отказаться от поддержки РФ – к какому выбору уже подталкивают Пекин.



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Источник: https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/9c28546eadad43eb9eb599aa031517fc
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