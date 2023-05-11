Зерновое соглашение на паузе: в Турции рассказали к чему пришли на переговорах

Украина, Турция, ООН и Россия договорились продолжить переговоры по продлению "зернового соглашения" в ближайшее время. Турецкая сторона объявила об этом по итогам сегодняшней встречи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Турции.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

"Стороны договорились продолжить переговоры при посредничестве Турции в четырехстороннем формате, чтобы зерновая инициатива продолжила свою эффективную деятельность в ближайший период", — говорится в заявлении.

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При этом Минобороны Турции отметило, что переговоры по продлению сроков действия соглашения ранее "были полезны".

"Стороны высказали положительный подход к координации возвращения наших торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий", — добавили в ведомстве.

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