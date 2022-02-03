Зеркальная дата 02.02.22: сколько пар поженились в этот день

Зеркальная дата 02.02.22. Свадьба. Фото из открытых источников

Выбор даты свадьбы – всегда интересный процесс для влюбленных. Многие пары стараются выбрать какие-то особые даты. Самыми желанными для молодоженов всегда были разные зеркальные даты. Вот как 2 февраля 2022 года – это первая зеркальная дата этого года. Следовательно, вчера в Украине заключили брак 1017 пар. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста, передает портал "Комментарии".

"Обычно влюбленные любят выбирать для свадьбы красивые даты. Поэтому и вчерашний день не стал исключением", — отметили в Минюсте.

В этом месяце органы юстиции ожидают настоящий ажиотаж бракосочетаний. Ведь традиционно многие пары желают жениться 14 февраля в День всех влюбленных. Но кроме этого дня, в феврале происходит еще несколько зеркальных дат, которые тоже любят молодожены – 02.02.2022, 20.02.2022, 22.02.2022.

По мнению нумерологов, такие даты идеальны для заключения брака. Не только потому, что двойка является числом богатства и предсказывает безбедную жизнь новым супругам, но и потому, что она олицетворяет союз двух людей, двух стихий. Это незаурядный знак для влюбленных.

Напомним, также с 1 февраля началось празднование Китайского нового года, которое продлится 15 дней. Это уже 4720 год. Согласно китайской мифологии, в Новый год в жилья заглядывает чудовище Нянь, съедающее урожай, скот и даже младших домочадцев. Считается, что он может защитить красный цвет. Именно поэтому китайцы повсюду вешают красные фонари и узоры из красной ткани или бумаги. Кроме того, в канун Нового года местные занимаются генеральной уборкой домов.

Ранее "Комментарии" писали о трех знаках Зодиака, которые могут отпраздновать свадьбу в 2022 году .

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