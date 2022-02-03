3 февраля в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

3 февраля в Украине православные отмечают память преподобного Максима Исповедника. Кроме того, 3 февраля чтят память преподобного Максима Грека.

Праздники 3 февраля

Что, согласно народным поверьям, нельзя делать 3 февраля:

• Есть много вредной еды;

• Злословить;

• Занимать какие-либо предметы быта.

Что отмечают в мире 3 февраля:

• Национальный день женщин врачей в США;

• Национальный день морковного торта в США;

• Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой;

• День оптимиста (отмечается в первый четверг февраля).

Знаменательные события 3 февраля:

• В 2009 году Международный суд в Гааге вынес вердикт по статусу украинского острова Змеиный и шельфа в Северо-Западном Черноморье. Змеиный признан именно островом;

• В 2005 году самая дорогая в мире газета вышла в Китае. Специальный выпуск "Economic Daily" в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге. Стоимость одного экземпляра газеты составляла 8000 долларов США;

• В 1994 году Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1);

• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Турцией;

• В 1945 году американские войска прорвали немецкую оборонительную линию Зигфрида;

• В 1926 году в Чехословакии чешский язык стал официальным языком страны;

• В 1815 году в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству сыра.

Именины 3 февраля

• Католические: Берлинда, Блейз, Гаделин, Келс, Маргарита, Нон, Оскар;

• Православные: Агнесса, Акила, Анастасий, Анна, Валерьян, Евгений, Иван, Илья, Кандид, Максим, Неофит, Тимофей, Феодосий.



Кто родился 3 февраля

• В 1874 году Гертруда Стайн, американская писательница, автор выражения "потерянное поколение";

• В 1872 году Иван Фомин, архитектор, один из основателей неоклассицизма, автор здания Кабинета Министров в Киеве;

• В 1859 году Гуго Юнкерс, немецкий авиаконструктор (умер в тот же день 1935).

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