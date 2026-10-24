Зеленскому придется снова договариваться с Трампом: почему Украина не может позволить себе разрыв с США

Президент Украины Владимир Зеленский не может позволить личным конфликтам с Дональдом Трампом разрушить отношения с Соединенными Штатами. К такому выводу приходит CNN, анализируя противоречия между украинским лидером и президентом США на фоне продолжающейся войны.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По оценке издания, подход Трампа к международной политике все чаще строится вокруг демонстрации силы, взаимодействия с авторитарными руководителями и заключения выгодных сделок, а не традиционных принципов защиты демократии.

CNN напоминает, что отношения двух президентов осложняются и личным фактором. Зеленский оказался связан с первым процессом импичмента Трампа, что могло усилить неприязнь американского лидера к украинскому коллеге.

Издание также обращает внимание на решения Вашингтона, которые вызывают обеспокоенность в Киеве. В частности, речь идет о сделке, связанной с поставками дизельного топлива, которая, согласно оценке CNN, может принести значительные доходы российской стороне. Кроме того, Трамп требовал от Украины отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям – одному из инструментов давления на экономику РФ.

При этом стратегия уступок Москве пока не привела к прекращению войны. Путин продолжает наносить ракетные и беспилотные удары по Украине, несмотря на заявления американского президента о стремлении добиться мира.

Зеленский, со своей стороны, не скрывает недовольства отдельными решениями Вашингтона. Однако, как подчеркивает CNN, Киев вынужден учитывать, что именно США располагают значительными возможностями для усиления давления на Кремль.

Дополнительную опасность создает расширение гибридной активности России против европейских союзников Украины. Это повышает значение координации между Киевом и европейскими столицами.

По мнению издания, дипломатические разногласия между Зеленским и Трампом уже удавалось сглаживать при участии европейских посредников. Поэтому сохранение диалога остается важнейшей задачей, даже если украинской стороне приходится учитывать личные амбиции американского президента и сомневаться в эффективности его мирных инициатив.

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