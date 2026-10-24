Зеленский допустил заморозку войны, но выдвинул жесткое условие по оккупированным территориям

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к скорейшему завершению войны при условии, что прекращение огня не потребует отказа от украинских территорий. По его словам, одним из возможных вариантов может стать замораживание конфликта по существующей линии соприкосновения.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Мы готовы остановить эту войну как можно скорее. Заморозить конфликт по линии фронта прямо сейчас", — заявил глава государства в разговоре с ABC News.

При этом Зеленский отверг возможность территориальных уступок в обмен на мирное соглашение. Отвечая на вопрос о готовности Украины отказаться от четверти своей территории, президент указал, что подобный сценарий не соответствует нынешней ситуации на фронте.

По его словам, если речь идет о 25% территории страны, это фактически означает потерю всего Донбасса. Зеленский подчеркнул, что на данный момент Россия контролирует около 19,3% территории Украины.

Отдельно украинский лидер заявил, что Киев не согласится с предложениями признать временно оккупированные территории российскими. Таким образом, готовность обсуждать прекращение боевых действий не означает согласия на изменение международно признанных границ страны.

В интервью президент также затронул вопрос спутниковой связи. По его словам, ограничения в работе Starlink продолжают действовать, что сохраняет актуальность проблемы обеспечения украинских сил надежными средствами коммуникации.

Кроме того, Зеленский сообщил, что за последние 90 дней Украина получила от стратегического партнера 24 ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Заявление президента обозначает позицию Киева: Украина допускает прекращение огня без немедленного возвращения всех оккупированных территорий военным путем, однако не готова закреплять российский контроль над ними в качестве законного.

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