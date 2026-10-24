Зеленському доведеться знову домовлятися із Трампом: чому Україна не може дозволити собі розрив із США

Президент України Володимир Зеленський не може дозволити особистим конфліктам із Дональдом Трампом зруйнувати стосунки зі Сполученими Штатами. Такого висновку приходить CNN, аналізуючи протиріччя між українським лідером і президентом США на тлі війни, що триває.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, підхід Трампа до міжнародної політики все частіше будується навколо демонстрації сили, взаємодії з авторитарними керівниками та укладання вигідних угод, а не традиційних принципів захисту демократії.

CNN нагадує, що відносини двох президентів ускладнюються і особистим чинником. Зеленський виявився пов'язаним із першим процесом імпічменту Трампа, що могло посилити ворожість американського лідера до українського колеги.

Видання також звертає увагу на рішення Вашингтона, які викликають стурбованість у Києві. Зокрема, йдеться про угоду, пов'язану з постачанням дизельного палива, яка, за оцінкою CNN, може принести значні доходи російській стороні. Крім того, Трамп вимагав від України відмовитись від ударів по російських нафтопереробних підприємствах – одному з інструментів тиску на економіку РФ.

При цьому стратегія поступок Москві поки що не призвела до припинення війни. Путін продовжує завдавати ракетних і безпілотних ударів по Україні, незважаючи на заяви американського президента про прагнення домогтися миру.

Зеленський зі свого боку не приховує невдоволення окремими рішеннями Вашингтона. Однак, як підкреслює CNN, Київ змушений враховувати, що саме США мають значні можливості для посилення тиску на Кремль.

Додаткову небезпеку створює розширення гібридної активності Росії проти європейських союзників України. Це підвищує значення координації між Києвом та європейськими столицями.

На думку видання, дипломатичні розбіжності між Зеленським та Трампом уже вдавалося згладжувати за участю європейських посередників. Тому збереження діалогу залишається найважливішим завданням, навіть якщо українській стороні доводиться враховувати особисті амбіції американського президента та сумніватися у ефективності його мирних ініціатив.

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