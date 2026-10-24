logo_ukra

BTC/USD

80686

ETH/USD

2374.94

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Зеленському доведеться знову домовлятися із Трампом: чому Україна не може дозволити собі розрив із США
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленському доведеться знову домовлятися із Трампом: чому Україна не може дозволити собі розрив із США

Особисті протиріччя між президентами ускладнюють відносини Києва та Вашингтона

24 жовтня 2026, 10:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський не може дозволити особистим конфліктам із Дональдом Трампом зруйнувати стосунки зі Сполученими Штатами. Такого висновку приходить CNN, аналізуючи протиріччя між українським лідером і президентом США на тлі війни, що триває.

Зеленському доведеться знову домовлятися із Трампом: чому Україна не може дозволити собі розрив із США

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, підхід Трампа до міжнародної політики все частіше будується навколо демонстрації сили, взаємодії з авторитарними керівниками та укладання вигідних угод, а не традиційних принципів захисту демократії.

CNN нагадує, що відносини двох президентів ускладнюються і особистим чинником. Зеленський виявився пов'язаним із першим процесом імпічменту Трампа, що могло посилити ворожість американського лідера до українського колеги.

Видання також звертає увагу на рішення Вашингтона, які викликають стурбованість у Києві. Зокрема, йдеться про угоду, пов'язану з постачанням дизельного палива, яка, за оцінкою CNN, може принести значні доходи російській стороні. Крім того, Трамп вимагав від України відмовитись від ударів по російських нафтопереробних підприємствах – одному з інструментів тиску на економіку РФ.

При цьому стратегія поступок Москві поки що не призвела до припинення війни. Путін продовжує завдавати ракетних і безпілотних ударів по Україні, незважаючи на заяви американського президента про прагнення домогтися миру.

Зеленський зі свого боку не приховує невдоволення окремими рішеннями Вашингтона. Однак, як підкреслює CNN, Київ змушений враховувати, що саме США мають значні можливості для посилення тиску на Кремль.

Додаткову небезпеку створює розширення гібридної активності Росії проти європейських союзників України. Це підвищує значення координації між Києвом та європейськими столицями.

На думку видання, дипломатичні розбіжності між Зеленським та Трампом уже вдавалося згладжувати за участю європейських посередників. Тому збереження діалогу залишається найважливішим завданням, навіть якщо українській стороні доводиться враховувати особисті амбіції американського президента та сумніватися у ефективності його мирних ініціатив.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський припустився заморозки війни, але висунув жорстку умову по окупованих територіях.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2026/10/23/politics/ukraine-zelensky-trump-starlink-putin
Теги:

Новини

Всі новини