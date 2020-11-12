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Зеленского госпитализировали в Феофанию

Президент проводит совещания непосредственно из больницы

сегодня, 09:40 comments1321
Автор:

Сергей Медведев

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак находятся в больнице “Феофания”, где проходят лечение от коронавируса. Такое заявление сделал советник    Ермака Михаил Подоляк в интервью изданию "Украинская правда".

Зеленского госпитализировали в Феофанию

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", – отметил Подоляк.

Что же касается Ермака, то спецкабинет ему не предоставили,  — он находится в отдельной изолированной палате.

"У них там стандартный график. Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", — пояснил он.

Отдельно отмечается, что Владимир Зеленский не встречается с членами семьи, хотя и известно, что его супруга Елена ранее перенесла заболевание COVID-19.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о ходе болезни Владимира Зеленского рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель. Согласно ее информации,   у президента присутствует небольшая температура, каких-то других серьезных симптомов пока нет. Она добавила, что он чувствует себя хорошо. Президент употребляет витамины, за состоянием его здоровья следят врачи. Несмотря на недомогание, Зеленский будет продолжать работу, отметила Мендель. Дома, где он находится на карантине, выделили отдельное помещение под рабочий кабинет.

Напомним, что во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня", который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
 

 


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