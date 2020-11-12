Зеленского госпитализировали в Феофанию

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Сергей Медведев
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак находятся в больнице “Феофания”, где проходят лечение от коронавируса. Такое заявление сделал советник Ермака Михаил Подоляк в интервью изданию "Украинская правда".
Что же касается Ермака, то спецкабинет ему не предоставили, — он находится в отдельной изолированной палате.
Отдельно отмечается, что Владимир Зеленский не встречается с членами семьи, хотя и известно, что его супруга Елена ранее перенесла заболевание COVID-19.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о ходе болезни Владимира Зеленского рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель. Согласно ее информации, у президента присутствует небольшая температура, каких-то других серьезных симптомов пока нет. Она добавила, что он чувствует себя хорошо. Президент употребляет витамины, за состоянием его здоровья следят врачи. Несмотря на недомогание, Зеленский будет продолжать работу, отметила Мендель. Дома, где он находится на карантине, выделили отдельное помещение под рабочий кабинет.
Напомним, что во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня", который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
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