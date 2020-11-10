Юлия Мендель рассказала, как болеет Зеленский

Коронавирус не обошел стороной первые лица государства. Как известно, не так давно первая леди Украины Елена Зеленская перенесла заболевание коронавирусом. Теперь же COVID-19 добрался до президента. О ходе болезни Владимира Зеленского рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель. Согласно ее информации, у президента присутствует небольшая температура, каких-то других серьезных симптомов пока нет. Она добавила, что он чувствует себя хорошо. Президент употребляет витамины, за состоянием его здоровья следят врачи. Несмотря на недомогание, Зеленский будет продолжать работу, отметила Мендель. Дома, где он находится на карантине, выделили отдельное помещение под рабочий кабинет.

Из-за болезни Зеленского, тесты на коронавирус пришлось сдать всем сотрудникам Офиса президента.

"Почти все работники Офиса сдавали тесты — результат пока знают не все, кое-кто еще его ждет. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже на исходе этой недели", — сказала она.

Отдельно отмечается, что часть Офиса перевели на дистанционную работу.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты пожелали президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления после заражения COVID-19. Об этом было написано на официальной странице Совета национальной безопасности США в Твиттере.

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