Зеленский заявил об успешном испытании беспилотников-перехватчиков реактивных «шахедов»

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Недилько Ксения
Украинский оборонно-промышленный комплекс совместно с военными успешно внедряет технологические решения по нейтрализации новых воздушных угроз со стороны Российской Федерации. Ключевой темой обращения Президента Владимира Зеленского стали результаты применения экспериментального вооружения отечественного производства против скоростных целей противника.
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Глава государства подчеркнул, что железный ответ врагу формируется непосредственно украинскими инженерами.
Параллельно с технологическими прорывами в тылу, украинское командование держит на постоянном контроле ситуацию на самых горячих передовых участках, где продолжаются интенсивные боевые столкновения.
Внедрение беспилотных перехватчиков, способных уничтожать реактивные модификации вражеских дронов, по мнению военных экспертов, способно существенно облегчить работу классических комплексов ПВО и обеспечить более надежную защиту украинских городов от ночных атак.
Напоминаем , портал "Комментарии" писал , что из -за существенно более высокой скорости и значительной высоты полета такие воздушные цели становятся все более сложной мишенью. Отечественные беспилотники-перехватчики часто физически не способны догнать вражеские аппараты, а когда реактивные БПЛА поднимаются на 4–5 километров, значительная часть традиционных средств ликвидации не может их достать.