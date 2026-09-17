Зеленский заявил об успешном испытании беспилотников-перехватчиков реактивных «шахедов»

Украинский оборонно-промышленный комплекс совместно с военными успешно внедряет технологические решения по нейтрализации новых воздушных угроз со стороны Российской Федерации. Ключевой темой обращения Президента Владимира Зеленского стали результаты применения экспериментального вооружения отечественного производства против скоростных целей противника.

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Глава государства подчеркнул, что железный ответ врагу формируется непосредственно украинскими инженерами.

"Был доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Важно, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "шахедов": было сбитие, — официально объявил Президент Украины, выражая благодарность конструкторам и непосредственным исполнителям миссии. Делясь планами по развертыванию производства, лидер страны добавил: — Благодарю всех разработчиков и наших воинов. Будем масштабировать. Шаг за шагом находим ответы на российские угрозы и создаем свои собственные, украинские средства давления на врага. Готовим новые активные и дальнобойные операции".

Параллельно с технологическими прорывами в тылу, украинское командование держит на постоянном контроле ситуацию на самых горячих передовых участках, где продолжаются интенсивные боевые столкновения.

"Также хочу отметить все подразделения, выполняющие задачи на фронте. Донетчина: необходима нам динамика. Купянское направление: готовим усиление. Александровское направление: уничтожаем позиции оккупантов, — детализировал текущую оперативную обстановку на линии разграничения Владимир Зеленский. Глава государства отдельно выделил героизм конкретных соединений, которые продемонстрировали исключительную результативность: — Особой нашей благодарности по итогам этих дней заслуживают 82-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады. Гордимся вами, воины! Слава Украине!".

Внедрение беспилотных перехватчиков, способных уничтожать реактивные модификации вражеских дронов, по мнению военных экспертов, способно существенно облегчить работу классических комплексов ПВО и обеспечить более надежную защиту украинских городов от ночных атак.

Напоминаем , портал "Комментарии" писал , что из -за существенно более высокой скорости и значительной высоты полета такие воздушные цели становятся все более сложной мишенью. Отечественные беспилотники-перехватчики часто физически не способны догнать вражеские аппараты, а когда реактивные БПЛА поднимаются на 4–5 километров, значительная часть традиционных средств ликвидации не может их достать.



