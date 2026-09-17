Зеленський заявив про успішне випробування безпілотників-перехоплювачів реактивних «шахедів»

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Недилько Ксения
Український оборонно-промисловий комплекс спільно із військовими успішно впроваджує технологічні рішення для нейтралізації нових повітряних загроз із боку Російської Федерації. Ключовою темою сьогоднішнього звернення Президента Володимира Зеленського стали результати застосування експериментального озброєння вітчизняного виробництва проти швидкісних цілей супротивника.
Ілюстративне фото
Очільник держави підкреслив, що залізна відповідь ворогу формується безпосередньо українськими інженерами.
Паралельно з технологічними проривами у тилу, українське командування тримає на постійному контролі ситуацію на найгарячіших ділянках передової, де тривають інтенсивні бойові зіткнення.
Впровадження безпілотних перехоплювачів, здатних знищувати реактивні модифікації ворожих дронів, на думку військових експертів, здатне суттєво полегшити роботу класичних комплексів ППО та забезпечити надійніший захист українських міст від нічних атак.
Нагадаємо, портал "Коментарі"
писав, що через суттєво вищу
швидкість та значну висоту польоту такі повітряні цілі стають дедалі складнішою
мішенню. Вітчизняні безпілотники-перехоплювачі часто фізично не здатні
наздогнати ворожі апарати, а коли реактивні БпЛА піднімаються на 4–5
кілометрів, значна частина традиційних засобів ліквідації не може їх дістати.