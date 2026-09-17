Зеленський заявив про успішне випробування безпілотників-перехоплювачів реактивних «шахедів»

Український оборонно-промисловий комплекс спільно із військовими успішно впроваджує технологічні рішення для нейтралізації нових повітряних загроз із боку Російської Федерації. Ключовою темою сьогоднішнього звернення Президента Володимира Зеленського стали результати застосування експериментального озброєння вітчизняного виробництва проти швидкісних цілей супротивника.

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Очільник держави підкреслив, що залізна відповідь ворогу формується безпосередньо українськими інженерами.

"Була доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів": було збиття, — офіційно оголосив Президент України, висловлюючи вдячність конструкторам та безпосереднім виконавцям місії. Ділячись планами щодо розгортання виробництва, лідер країни додав: — Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати. Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції".

Паралельно з технологічними проривами у тилу, українське командування тримає на постійному контролі ситуацію на найгарячіших ділянках передової, де тривають інтенсивні бойові зіткнення.

"Також хочу відзначити всі підрозділи, які виконують завдання на фронті. Донеччина: є необхідна нам динаміка. Купʼянський напрямок: готуємо посилення. Олександрівський напрямок: знищуємо позиції окупантів, — деталізував поточну оперативну обстановку на лінії розмежування Володимир Зеленський. Глава держави окремо виділив героїзм конкретних з'єднань, які продемонстрували виняткову результативність: — На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади. Пишаємося вами, воїни! Слава Україні!".

Впровадження безпілотних перехоплювачів, здатних знищувати реактивні модифікації ворожих дронів, на думку військових експертів, здатне суттєво полегшити роботу класичних комплексів ППО та забезпечити надійніший захист українських міст від нічних атак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через суттєво вищу швидкість та значну висоту польоту такі повітряні цілі стають дедалі складнішою мішенню. Вітчизняні безпілотники-перехоплювачі часто фізично не здатні наздогнати ворожі апарати, а коли реактивні БпЛА піднімаються на 4–5 кілометрів, значна частина традиційних засобів ліквідації не може їх дістати.



