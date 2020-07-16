Зеленский высказался о продлении карантина в Украине

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Владимир Лавский
Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании высказался против продления карантина одним решением более чем на месяц. Об этом сообщает Офис президента.
"Не надо спешить с продлением карантина на длинном промежутке времени, нужно смотреть по ситуации. Поверьте, все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки. Если мы продлим карантин, то украинцы должны жить в безопасности, нужно стабильное функционирование бизнеса. Экономика не может стоять на паузе. Поэтому сначала продлим на месяц, не дольше", - сказал Зеленский.
Ранее "Комментарии" сообщали, будут ли в Украине продлевать карантин на август. Министр здравоохранения сказал, что с учетом данной эпидемиологической ситуации в Украине обойтись без карантина в августе не получится.
"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - ответил Максим Степанов.
Есть предположение, что при таких показателях инфицирования, которые сейчас наблюдаются в столице, адаптивный карантин в Киеве может быть продлен на полтора года.
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