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Зеленский высказался о продлении карантина в Украине

Президент рекомендует никуда не торопиться

сегодня, 14:18
Автор:

Владимир Лавский
Зеленский высказался о продлении карантина в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании высказался против продления карантина одним решением более чем на месяц. Об этом сообщает Офис президента. 

"Не надо спешить с продлением карантина на длинном промежутке времени, нужно смотреть по ситуации. Поверьте, все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки. Если мы продлим карантин, то украинцы должны жить в безопасности, нужно стабильное функционирование бизнеса. Экономика не может стоять на паузе. Поэтому сначала продлим на месяц, не дольше", - сказал Зеленский. 


Ранее "Комментарии" сообщали, будут ли в Украине продлевать карантин на август. Министр здравоохранения сказал, что с учетом данной эпидемиологической ситуации в Украине обойтись без карантина в августе не получится.  

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - ответил Максим Степанов. 

Есть предположение, что при таких показателях инфицирования, которые сейчас наблюдаются в столице, адаптивный карантин в Киеве может быть продлен на полтора года


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