Адаптивный карантин в Киеве могут продлить еще на полтора года

Адаптивный карантин, который в Украине действует до 31 июля, может быть продлен на неопределенный срок. Об этом сайту "Сегодня" сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей в городе Киев Олег Рубан.

"Сейчас в столице стабильно высокие показатели заболеваемости. Поэтому нет смысла говорить о послаблении карантина. Также сложно сказать, какой будет пролонгация адаптивного карантина после 31 июля. Нынешние цифры, мягко говоря, не радуют. При таких показателях адаптивный карантин может быть продлен и на полтора года", - отметил Рубан.

Однако чиновник отметил, что на бизнес это повлияет в меньшей мере, чем было до этого.

"Сейчас мы вышли на модель, которую используют во всем мире. Нужно разработать правила и порядок для каждого вида бизнеса отдельно, чтобы люди понимали, как им работать во время адаптивного карантина. Также важно усилить наблюдение за группами риска, в которую сейчас входят люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Важно также соблюдать дистанцию, усилить масочный режим и проводить реглуярную дезинфекцию рук", - отметил Рубан.

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