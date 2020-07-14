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Ресторан "Велюр" нардепа Тищенко опять нарушил карантинные ограничения

Столичный ресторан "Велюр" опять оказался в эпицентре скандала

сегодня, 13:33
Автор:

Владимир Лавский
Ресторан "Велюр" нардепа Тищенко опять нарушил карантинные ограничения

Киевский ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, вновь нарушил правила карантина. Об этом на своей странице в "фейсбуке" сообщила нардеп от партии "Голос" Александра Устинова. 

"Слуга народа" Николай Тищенко и его ресторан опять наплевали на карантинные ограничения. Наверное, потому, что когда ты нардеп, то тебе никакие правила не писаны! Если раньше "Велюр" работал за закрытыми дверьми, то теперь внаглую рекламирует ночной график. "Город засыпает, но не "Велюр". Это уже откровенное издевательство над остальными бизнесменами", - написала Устинова. 

Кроме того, она считает, что все должны быть равными перед законом.

"Это тот пример, когда все равны перед законом, но кто-то - ровнее. И пока весь бизнес несет серьезные убытки, и если ты депутат, то даже не прячешься, а наоборот - даешь рекламу. Если ты сын министра и находишься в клубе, то полицию пришлют лишь ради того, чтобы тебя охраняли, а не штрафовали за нарушения", - подытожила Устинова. 


Ранее "Комментарии" сообщали, что Николай Тищенко изменил свои показания по делу работы ресторана "Велюр" во время карантина. 


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