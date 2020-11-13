Зеленский в обнимку с врачами без масок: что за фото гуляет по Сети

В социальных сетях вызвала бурное обсуждение фотография, на которой президент Владимир Зеленский, заболевший коронавирусом, изображен с тремя врачами. Все без масок. "Комментарии" сообщают, что данный снимок был сделан задолго до лечения президента в больнице "Феофания".

Фото: facebook.com/telavivclinic

Так, фотография засветилась на странице нардепа от партии "Голос" Юрия Богданова. Позже публикация "испарилась", но скрины, как известно, не горят.





Как оказалось, на самом деле фотография была сделана в 2016 году, когда Зеленский, будучи на гастролях с "95 кварталом", посетил одну из клиник в Израиле.

В соцсетях "сенсационным" фото возмущаются многие пользователи, в том числе, бывшие нардепы.

Вот, что пишут в комментариях к одной из публикаций с этим фото:

"То есть эти медработники ковида не боятся и не требуют защитной одежды?

"А где же защитная одежда медработников? Или у них особый иммунитет?!"

"А маски где?"

Как сообщалось, первая леди Елена Зеленская рассказала, как чувствует себя заболевший COVID-19 президент. Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак находятся в больнице “Феофания”, где проходят лечение от коронавируса.

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