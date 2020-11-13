Зеленский в обнимку с врачами без масок: что за фото гуляет по Сети

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Таисия Ерохина
В социальных сетях
вызвала бурное обсуждение фотография, на которой президент Владимир Зеленский,
заболевший коронавирусом, изображен с тремя врачами. Все без масок. "Комментарии"
сообщают, что данный снимок был сделан задолго до лечения президента в больнице
"Феофания".
Фото: facebook.com/telavivclinic
Так, фотография засветилась на странице нардепа от партии "Голос" Юрия Богданова. Позже публикация "испарилась", но скрины, как известно, не горят.
Как оказалось, на самом деле фотография была сделана в 2016 году, когда Зеленский, будучи на гастролях с "95 кварталом", посетил одну из клиник в Израиле.
В соцсетях "сенсационным" фото возмущаются многие пользователи, в том числе, бывшие нардепы.
Вот, что пишут в
комментариях к одной из публикаций с этим фото:
"То есть эти
медработники ковида не боятся и не требуют защитной одежды?
"А где же
защитная одежда медработников? Или у них особый иммунитет?!"
"А маски где?"
Как сообщалось, первая
леди Елена
Зеленская рассказала, как чувствует себя заболевший COVID-19 президент.
Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель
Офиса президента Андрей Ермак находятся в
больнице “Феофания”, где проходят лечение от коронавируса.
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