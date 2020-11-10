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Елена Зеленская рассказала, как чувствует себя заболевший COVID-19 президент

Первая леди вместе с Зеленским пошла на самоизоляцию

сегодня, 12:16
Автор:

Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник получил положительный тест на коронавирус, чувствует себя нормально. Об этом сказала его жена Елена Зеленская в ходе Международного форума культурной дипломатии 10 ноября.

Елена Зеленская рассказала, как чувствует себя заболевший COVID-19 президент

По словам первой леди, с президентом сейчас все хорошо. Инфицированный Зеленский изолировался, но продолжает работать, заверила его жена. Кроме того, Зеленская отметила, что тоже пошла на самоизоляцию из-за болезни мужа. Поэтому и первая леди сейчас занимается своими делами в онлайн-формате.

Как "Комментарии" сообщали ранее, из симптомов коронавируса у президента наблюдается лишь небольшая температура. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. Известно, что Зеленский принимает витамины. За состоянием здоровья президента тщательно следят врачи.

Напомним, супруга президента Елена Зеленская уже болела коронавирусом. Кроме того, вместе с мамой летом заразился и 7-летний сын Зеленских. Вместе они лечились от коронавирусной болезни в больнице. Ребенок переносил инфекцию легче, по сравнению со взрослыми.


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianInstitute/videos/1256758961369765/?__cft__[0]=AZXlC-iD3MbAAu-dCoKWySkiRoGXOlKeR8eJIm3XxOEwrghupFrogVZdyx8DjGSeAvPfbvFDs7pERnpvePUxUSFNO9rv3Dx0Soh_h1coQ_Jx7f4MmNr1buk-f8XsiU4TATMDH_Se59RPHcRB2Nso1ta8GGGEy_pSt2k01pe4AFiW9Q&
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