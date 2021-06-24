Зеленский утвердил санкции против Фирташа и Фукса: как они повлияют на жизнь бизнеменов

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Данило Матюха
Сегодня, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Об этом сообщает пресс-служба украинского гаранта.
Дмитрий Фирташ - фото из открытых источников
Исходя из текста указа санкции вводятся на три года. Кроме выше упомянутых Фирташа и Фукса, в санкционном списке фигурируют 538 физических и 540 юридических лиц, связанных с войной на Донбассе и финансовыми махинациями.
Отныне бизнесмены больше не смогут пользоваться своими активами и выводить капитал за пределы Украины. Также в документе значится полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, ограничение торговых операций и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств перед фигурантами.
Напомним, что 18 июня, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел полный пакет санкций в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Санкции в отношении Фирташа были введены за его участие в титановом бизнесе и поставку сырья в РФ, а санкции, касающиеся Павла Фукса ввели из-за дела скандальной фирмы "Голден Деррик" и манипуляций национальными природными ресурсами.
Добавим, недавно Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.
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