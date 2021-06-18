СНБО ввела санкции против украинского олигарха: кто попал под раздачу

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Данило Матюха
Сегодня, 18 июня, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел полный пакет санкций в отношении украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на итоговой пресс-конференции.
Дмитрий Фирташ - фото из открытых источников
По его словам, санкции в отношении Фирташа были введены за его участие в титановом бизнесе и поставке сырья в РФ, которое было отслежено украинской разведкой.
Санкции, касающиеся Павла Фукса ввели из-за дела скандальной фирмы "Голден Деррик" и манипуляции национальными природными ресурсами.
Напомним, недавно Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.
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