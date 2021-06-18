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СНБО ввела санкции против украинского олигарха: кто попал под раздачу

Полный пакет санкций также получили российский бизнесмен

сегодня, 19:55
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 18 июня, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел полный пакет санкций в отношении украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на итоговой пресс-конференции.

СНБО ввела санкции против украинского олигарха: кто попал под раздачу

Дмитрий Фирташ - фото из открытых источников

По его словам, санкции в отношении Фирташа были введены за его участие в титановом бизнесе и поставке сырья в РФ, которое было отслежено украинской разведкой.

"То, что касается Фирташа — это его участие в титановом бизнесе. Это поставки сырья, которое затем идет — и это отслежена нашими разведчиками — на предприятия Российской Федерации. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго и для военных предприятий Российской Федерации, находящихся под нашими санкциями ", — отметил Данилов.

Санкции, касающиеся Павла Фукса ввели из-за дела скандальной фирмы "Голден Деррик" и манипуляции национальными природными ресурсами.

"Что касается господина Фукса — они наложены за ситуации, связанные с "Голден Деррик" — это лицензии, о которых шла речь. Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, он подала в суд на указ президента ", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, недавно Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BGe3wUpk-XM
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