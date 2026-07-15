Зеленский тонко высмеял Навроцкого во время награждения Урсулы фон дер Ляен (ВИДЕО)

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств ко Дню Украинской Государственности вручил президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен первый украинский орден Европы. В то же время, церемония запомнилась не только появлением новой государственной награды, но и словами главы государства, которые были намеком на недавний конфликт с президентом Польши Каролем Навроцким.
Зеленский и Навроцкий. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время вручения награды обратился к Урсуле фон дер Ляен со словами, что ее орден Европы навсегда останется у нее.
Орден Европы, который получил Урсула фон дер Ляен, является новым украинским государственным отличием, основанным в июле 2026 года. Ею будут награждать граждан Украины и иностранцев за весомый вклад в поддержку европейской интеграции Украины, помощь государству в борьбе за независимость, укрепление безопасности Европы и развитие международного сотрудничества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Навроцкий попал в скандал из-за выступления на украинском кладбище.
Также "Комментарии" писали, что спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый резко осудил нападения на украинцев в Польше и заявил, что в стране продолжается "охота на украинцев".