Зеленский присвоил звание «Мать-героиня» более 900 украинкам

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 декабря,
подписал Указ №568/2020, согласно которому присвоил звание "Мать-героиня" 901
женщине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В документе отмечается, что это звание присвоено за обеспечение
образцового воспитания детей в семье, создание благоприятных условий для
получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования
высоких духовных и моральных качеств. Звание "Мать-героиня" получили женщины, многодетные матери, которые воспитали до 8 лет пять или больше детей, в
том числе и усыновленных.
Напомним, в последний раз звание "Мать-героиня" в Украине
было присвоено 678 женщинам
в День матери – 10 мая. Больше всего матерей-героинь тогда было в Волынской и
Ровенской областях – 108 и 74 соответственно.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада проголосовала
за новые виды
отпусков для родителей в Украине, в частности речь идет о декрете для папы
и сокращении рабочего дня. Так, ВР приняла за основу законопроект № 3695 "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения
равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком". Согласно документу,
теперь и отец, и мать имеют равные возможности взять отпуск по уходу за
ребенком. Кроме того, для помощи семьям с детьми и развития ответственного
отцовства, вводятся и другие виды отпусков.
Отметим, воспитание
ребенка – как океанское плавание – полное бушующих бурь, сильных волн и с
очень редкими случаями штиля и солнечной погоды. Воспитывать малыша вместе с
партнером – достаточно сложное дело, но когда вы делаете это самостоятельно,
сложность поднимается на совершенно новый уровень.
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