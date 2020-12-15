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Зеленский присвоил звание «Мать-героиня» более 900 украинкам

Звание получили женщины, которые воспитывают пять или больше детей

сегодня, 20:14
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 декабря, подписал Указ №568/2020, согласно которому присвоил звание "Мать-героиня" 901 женщине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский присвоил звание «Мать-героиня» более 900 украинкам

В документе отмечается, что это звание присвоено за обеспечение образцового воспитания детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств. Звание "Мать-героиня" получили женщины, многодетные матери, которые воспитали до 8 лет пять или больше детей, в том числе и усыновленных.

Напомним, в последний раз звание "Мать-героиня" в Украине было присвоено 678 женщинам в День матери – 10 мая. Больше всего матерей-героинь тогда было в Волынской и Ровенской областях – 108 и 74 соответственно.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада проголосовала за новые виды отпусков для родителей в Украине, в частности речь идет о декрете для папы и сокращении рабочего дня. Так, ВР приняла за основу законопроект № 3695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком". Согласно документу, теперь и отец, и мать имеют равные возможности взять отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, для помощи семьям с детьми и развития ответственного отцовства, вводятся и другие виды отпусков.

Отметим, воспитание ребенка – как океанское плавание – полное бушующих бурь, сильных волн и с очень редкими случаями штиля и солнечной погоды. Воспитывать малыша вместе с партнером – достаточно сложное дело, но когда вы делаете это самостоятельно, сложность поднимается на совершенно новый уровень.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ponad-900-ukrayinskih-zhinok-otrimali-zvannya-mati-geroyinya-65589?fbclid=IwAR0VQqfkfUIkwok_97-c9DtUYAEocw1nbJSQUZi0nAmNYnW2DPujX5_xduw
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