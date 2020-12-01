Декрет для папы и не только: в Украине появились новые виды отпусков для родителей

Верховная Рада проголосовала за новые виды отпусков для родителей в Украине, в частности речь идет о декрете для папы и сокращении рабочего дня. Об этом стало известно в ходе заседания парламента 1 декабря.

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Так, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком". Согласно документу, теперь и отец, и мать имеют равные возможности взять отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, для помощи семьям с детьми и развития ответственного отцовства, вводятся и другие виды отпусков.

Предусматриваются следующие виды отпусков для родителей:

1) Оплачиваемый за счет работодателя "социальный отпуск" до 14 дней при рождении ребенка для отца, или бабушки, дедушки или иного совершеннолетнего родственника ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой \ им;

2) Для ухода за ребенком до достижения им 3 лет для папы или мамы;

3) Сокращенное рабочее время для родителей детей, которые: не достигли 14 лет, имеют инвалидность, воспитываются без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

Как ранее сообщалось, с 1 декабря 2020 года выросли прожиточный минимум и пенсии украинцев. Отныне сумма прожиточного минимума составит 1769 гривен. Прожиточный минимум подняли для отдельных категорий населения, в частности, для лиц, утративших трудоспособность.

Также сообщалось, что в Украине вырастут размеры алиментов на детей. Так, пересмотр алиментов вызван увеличением размера прожиточного минимума.

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