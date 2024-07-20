Зеленский поговорил с Трампом: детали разговора

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с Дональдом Трампом обсудил, в частности, поддержку Киева со стороны Вашингтона. Также стороны договорились о личной встрече. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сообщил у себя в Twitter (X).

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент отметил, что разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии состоялся, чтобы поздравить его с выдвижением в президенты и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании.

"Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем", — написал Владимир Зеленский.

Также глава украинского государства отметил "жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации".

"Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять российскому террору. Каждый день продолжаются российские нападения на наши города и села", — говорится в публикации Зеленского.

Кроме того, президент Украины проинформировал о договоренности "с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным".

Напомним, перед этим американское издание CNN писало, что 19 июля у экс-президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского был запланирован телефонный разговор.

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