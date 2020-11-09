Зеленский ответил всем "доброжелателям", которые обрадовались его заболеванию

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Елизавета Черных
Президент Украины Владимир Зеленский, который получил сегодня позитивный тест на коронавирус, на своей странице в Facebook обратился ко всем своим недоброжелателям, которые позлорадствовали его заболеванию.
ФОТО: РИА Новости
Президент также отметил, что в связи с глобальной пандемией знал, что коронавирус не сможет обойти его стороной, потому как должность президента — это постоянная коммуникация, встречи и личная модерация.
В своем обращении Зеленский добавил, что Украина преодолела длинный путь к возможности справляться с 10-тысячным количеством заболевших украинцев и к возможности делать 50 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
Ранее "Комментарии" рассказывали, как украинцы отреагировали на COVID-19 Зеленского в соцсетях.
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