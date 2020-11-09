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Зеленский ответил всем "доброжелателям", которые обрадовались его заболеванию

Президент Украины назвал высказывания по поводу его болезни "за гранью человечности"

сегодня, 21:55
Автор:

Елизавета Черных

Президент Украины Владимир Зеленский, который получил сегодня позитивный тест на коронавирус, на своей странице в Facebook обратился ко всем своим недоброжелателям, которые позлорадствовали его заболеванию. 

Зеленский ответил всем "доброжелателям", которые обрадовались его заболеванию

ФОТО: РИА Новости

"С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат", — написал Зеленский. 

Президент также отметил, что в связи с глобальной пандемией знал, что коронавирус не сможет обойти его стороной, потому как должность президента — это постоянная коммуникация, встречи и личная модерация. 

В своем обращении Зеленский добавил, что Украина преодолела длинный путь к возможности справляться с 10-тысячным количеством заболевших украинцев и к возможности делать 50 тысяч тестов на коронавирус в сутки. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как украинцы отреагировали на COVID-19 Зеленского в соцсетях. 


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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2681444398772586
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