Зеленский ответил всем "доброжелателям", которые обрадовались его заболеванию

Президент Украины Владимир Зеленский, который получил сегодня позитивный тест на коронавирус, на своей странице в Facebook обратился ко всем своим недоброжелателям, которые позлорадствовали его заболеванию.

ФОТО: РИА Новости

"С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат", — написал Зеленский.

Президент также отметил, что в связи с глобальной пандемией знал, что коронавирус не сможет обойти его стороной, потому как должность президента — это постоянная коммуникация, встречи и личная модерация.

В своем обращении Зеленский добавил, что Украина преодолела длинный путь к возможности справляться с 10-тысячным количеством заболевших украинцев и к возможности делать 50 тысяч тестов на коронавирус в сутки.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как украинцы отреагировали на COVID-19 Зеленского в соцсетях.





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