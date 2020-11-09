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Зеленский заболел коронавирусом

Президент Украины сообщил о диагнозе коронавирус и рассказал, как себя чувствует

сегодня, 17:15
Автор:

Таисия Ерохина

Украинский президент Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня, 9 ноября, в своем Telegram-канале.

Зеленский заболел коронавирусом

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы, — сообщил президент. — Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат".

Зеленский отметил, что у него температура 37,5, но в целом он чувствует себя хорошо. Гарант пообещал изолироваться, но продолжить работать.

Кроме того, президент пожелал всем нормальной температуры — 36,6, а также оптимистично заметил, что большинство людей выздоравливают от этой болезни, поэтому и он преодолеет коронавирус.

Как пояснили в Офисе президента, гарант будет продолжать выполнять свои обязанности, но в дистанционном режиме на самоизоляции. Также в ОП отметили, что заместители и работники ведомства постоянно сдают ПЦР-тесты на коронавирус. В частности, диагноз не подтвердился у Юлии Ковалив, и она будет работать в обычном режиме. Обнаружат ли еще у кого-то из окружения президента коронавирус, в ОП пообещали оперативно информировать.

Отметим, что недавно президент побывал с рабочим визитом в зоне ООС. До этого была череда поездок в различные регионы Украины.

Как ранее сообщалось, в Раде допустили поднятие вопроса об импичменте президента Украины Владимира Зеленского. В действиях главы государства в отношении Конституционного суда некоторые нардепы видят признаки переворота. Быть или не быть импичменту? Каковы шансы Зеленского удержаться на посту президента всю каденцию? Ответ дали "Комментариям" эксперты.


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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/433
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