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Таисия Ерохина
Украинский президент Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня, 9 ноября, в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что у него температура 37,5, но в целом он чувствует себя хорошо. Гарант пообещал изолироваться, но продолжить работать.
Кроме того, президент пожелал всем нормальной температуры — 36,6, а также оптимистично заметил, что большинство людей выздоравливают от этой болезни, поэтому и он преодолеет коронавирус.
Как пояснили в Офисе президента, гарант будет продолжать выполнять свои обязанности, но в дистанционном режиме на самоизоляции. Также в ОП отметили, что заместители и работники ведомства постоянно сдают ПЦР-тесты на коронавирус. В частности, диагноз не подтвердился у Юлии Ковалив, и она будет работать в обычном режиме. Обнаружат ли еще у кого-то из окружения президента коронавирус, в ОП пообещали оперативно информировать.
Отметим, что недавно президент побывал с рабочим визитом в зоне ООС. До этого была череда поездок в различные регионы Украины.
Как ранее
сообщалось, в Раде допустили поднятие вопроса об импичменте
президента Украины Владимира Зеленского. В действиях главы государства в
отношении Конституционного суда некоторые нардепы видят признаки переворота.
Быть или не быть импичменту? Каковы шансы Зеленского удержаться на посту
президента всю каденцию? Ответ дали "Комментариям" эксперты.
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