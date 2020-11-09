Пиар, молитвы и предложения «протестировать» обычную больницу: как украинцы реагируют на COVID-19 Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 ноября, сообщил об инфицировании коронавирусом. Под сообщением об этом известии на Facebook-странице президента пользователи не только желают главе государства выздороветь, но и заподозрили пиарщиков президента в акции.

Так, публикация Зеленского уже собрала более 9000 реакций, почти 500 репостов, а еще более 2 тысяч комментариев. Преимущественно пользователи пишут слова поддержки и желают гаранту скорейшего выздоровления. Вот такие комментарии оставили украинцы:

"Молимся всей страной..." "Мы с вами. Мы победим СОVID и будем счастливой страной" "Поправляйтесь! Любая болезнь делает нас сильнее, и с этим Вы точно справитесь! От всего сердца желаю здоровья" "Желаю быстрого выздоровления. Берегите себя и не обращайте внимания на злые языки"

Один из комментаторов сообщение о болезни гаранта воспринял как пиар-акцию.

"Классная стратегия! Наконец ваши пиарщики сделали что-то толковое. Когда больницы переполнены, а люди лежат в коридорах, гораздо прикольнее тоже быть жертвой, чем ответственным за состояние медицины", — написал один из пользователей соцсети.

Другой комментатор предлагает президенту запустить флеш-моб: "полечиться в районной больнице и полежать в коридоре без кислорода, где можно "видосики" поснимать". Еще один комментатор надеется, что Зеленского "будут лечить асфальтом, щебнем и бетоном "полициянты Авакова"", мол, на это пошли средства из фонда по борьбе с Covid-19. Кроме того, в комментариях гаранту предложили выбрать наугад любую больницу в Украине и поехать туда лечиться, "чтобы как настоящий народный президент на себе испытать всю мощь решений и финансирования медицины Украины".

Некоторые не упустил возможности сиронизировать о введении в Украине карантина выходного дня: "А я думал, что ковидом только по выходным болеют..."

С юмором, иногда не очень добрым, на известие отреагировали и другие украинцы. Вот о чем говорится в комментариях:

"Перед самоизоляцией посетите фракцию ОПЗЖ, пожалуйста! Желаю скорейшего выздоровления!" "Это все из-ресторана в выходной день после 22:00" "Может на 3,5 года самоизолируетесь?" "Надо покататься по новым дорогам и все пройдет! Инфа — сотка"

Кроме того, под постом президенту советуют "не работать, а изолировать себя как можно дольше", а также предлагают "вызвать дежурную скорую, которая когда-то может приехать".

Как сообщалось, коронавирус подтвердился не только у Зеленского, но и у его "правой руки" — Ермака.

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