Отказ президента Украины снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет негативно ударил по отношениям с президентом США Джо Байденом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: из открытых источников

"За почти три года конфликта между двумя лидерами было немало споров, но спор, который начал разворачиваться на прошлой неделе, может стать тем, который положит им всем конец", — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что американские чиновники призвали своих украинских коллег призывать мужчин в возрасте от 18 лет на фронт. Зато Владимир Зеленский публично заявил, что президент РФ Владимир Путин боится разве что Дональда Трампа и Китай, чем нанес "прощальный удар" Байдену, который еще 42 дня будет оставаться самым влиятельным лидером в мире.

Владимир Зеленский также предупредил администрацию Джо Байдена, что приоритетом должно быть предоставление ракет и снижение военного потенциала России, а не призывной возраст в Украине.

Отмечается, что эти заявления украинского президента прозвучали незадолго до того, как Байден одобрил выделение Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов.

Авторы материала подчеркнули, что Зеленский уже очень давно не высказывался подобным образом публично.

"Владимир Зеленский, возможно, только что отдал последние приказы относительно своих отношений с Джо Байденом, осуществив одну из самых откровенных атак на президента, который покидает пост", — отметили авторы публикации.

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